agliana. VIA LAVAGNINI: LA GROSSA BUCA STA DIVENTANDO UN CRATERE!

Un residente torna a sollecitare un intervento necessario per la incolumità delle persone

AGLIANA. [a.b.] “La grossa buca presente in via Lavagnini nel tratto compreso tra via della Libertà e via Fosso Nuovo, sta diventando un cratere!”.

La segnalazione ci arriva per Pec da un residente di Agliana che è tornato a sollecitare un intervento di messa in sicurezza su una buca sulla quale nei mesi scorsi (la prima segnalazione è datata marzo 2023, ndr) era stata già posta una “toppa”, evidentemente non risolutiva.

Anche nel novembre scorso il cittadino — Stefano Gazzola — aveva segnalato la buca che si stava riaprendo ma anche in quella occasione non era stato fatto niente.

“Ai lati della strada — scriveva — si notano ora i sassi formatisi dallo sgretolamento dell’asfalto. Si è aspettato che si formasse la solita voragine. Mi auguro solo che non succeda niente a chi si trova a percorrere la strada sopratutto con mezzi a due ruote”.

Il medesimo sollecito è stato inviato anche all’assessore ai lavori pubblici, al personale e alla lotta al degrado del Comune di Agliana Maurizio Ciottoli, al sindaco Luca Benesperi e al comando della Polizia Municipale di Agliana e per conoscenza al consigliere Silvio Buono.