agliana. VOLONTARIO DELLA CRI MUORE A 56 ANNI SCONFITTO DALLA SLA

Gian Mario Buda aveva contribuito alla nascita del gruppo cinofilo del comitato Cri Piana Pistoiese

AGLIANA. A 56 anni, sconfitto dalla Sla, è scomparso Gian Mario Buda. Residente ad Agliana lascia la compagna Barbara Bartolini e il figlio Stefano.

“Ci ha lasciato scrive Giorgio Taffini — un amico e un pezzo della nostra Croce Rossa”.

Originario di Asti aveva frequentato l’Accademia navale specializzandosi in mine e dragaggio. Ufficiale della marina militare in congedo da tempo era malato di Sla.

È grazie a lui se è nato il gruppo cinofili della Cri Piana Pistoiese.

Scrive Daniele Iodice: “Grazie di tutto! Oggi per chi hai lasciato non sarà un giorno facile. Grazie per averti incontrato e per avermi trasmesso quella passione che ancora oggi è in me!

Grazie ai tuoi modi, per avermi insegnato quello che sapevi e per avermi sempre spronato nei momenti più difficili a non mollare mai.

Sono stati momenti indimenticabili che porterò sempre con me”.

In .questi anni non hanno fatto mancare il loro apporto a Gianmario e alla famiglia i volontari dell’associazione Aisla Pistoia guidata da Daniela Morandi.