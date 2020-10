AGNESE PIPPOLINI, NEO SEGRETARIA DEI GIOVANI DEMOCRATICI DI PISTOIA

Oggi pomeriggio si è tenuto in via telematica il congresso provinciale

PISTOIA. [a.b.] Si è tenuto in via telematica il Congresso Provinciale dei Giovani Democratici della provincia di Pistoia. A guidare per i prossimi anni la segreteria sarà Agnese Pippolini. Attualmente capogruppo di Centrosinistra Montale Futura nel Consiglio comunale di Montale e aderente alla Conferenza delle Donne Democratiche di Pistoia, Agnese Pippolini è da tempo impegnata nella vita politica del territorio pistoiese dove ha dato prova del suo valore, confermato nuovamente da questa elezione.

“Siamo felici di comunicarvi – si legge in una nota diramata dai Gd pistoiese – che a guidare la segreteria sarà Agnese Pippolini che ha già delineato e presentato il programma dei lavori per il mandato. Tante le idee e le proposte discusse e condivise anche dagli iscritti.

L’entusiasmo era palpabile. La Neo Segretaria presto comunicherà la composizione della segreteria che l’affiancherà in questo percorso. Innovazione e presenza sul territorio saranno alla base”.

“I Giovani Democratici sono un laboratorio di idee e valori che possono e devono essere recepite all’interno di un Partito Democratico aperto, plurale e progressista” hanno scritto le Donne Democratiche di Pistoia nell’augurare “buon lavoro” alla Pippolini e alla squadra che sarà scelta.