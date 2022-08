AGOSTO: ECCO I SERVIZI DI ALIA GARANTITI PER IL MESE

Domani lunedì 15 agosto chiusi Ecocentri, Infopoint e Sportelli Tari; sospeso l’Ecofurgone

PISTOIA — PRATO. Alia Servizi Ambientali SpA informa che la raccolta rifiuti (compresi i “porta a porta” con sacchi o bidoncini) e tutti gli altri servizi nel mese di agosto proseguono regolarmente in ogni Comune.

Per la giornata del 15 agosto sono altresì previste variazioni ed eccezioni: non sarà attivo il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio, resteranno chiusi tutti gli Ecocentri, e non saranno attivi gli Ecofurgoni, presenti regolarmente sul territorio per tutto il resto del mese.

Si segnala che l’ecofurgone del Macrolotto zero a Prato, in Via Umberto Giordano, compreso nel progetto #Zerodegrado, è sospeso per le due settimane centrali di agosto (08-20 agosto), e quello di Lamporecchio, dove il servizio è previsto per il 15.08 e sarà recuperato il lunedì successivo, 22 agosto.

Gli InfoPoint sono regolarmente aperti al pubblico, sul territorio dei 58 comuni gestiti, ad eccezione di Ferragosto. È altresì sospeso lo sportello presso l’Ufficio URP del Comune di Campi Bisenzio (piazza Dante n. 37), dal 5 al 26 agosto compreso; a supporto per gli utenti sono state incrementate le aperture dello sportello di via Castronella 140/A19 (aperto il 23 e 30 agosto; chiuso il 16 agosto).

Anche gli sportelli TARI sono regolarmente aperti al pubblico nel corso del mese, ad eccezione di quello di Figline Incisa V.no sospeso dall’8 al 21 agosto; saranno, altresì, tutti chiusi il 15 agosto.

A Firenze e comuni dell’area, i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, manuale e meccanizzato, sono rimasti invariati e proseguono durante tutto il mese di agosto. A Ferragosto non sarà effettuata la raccolta porta a porta dei rifiuti nel comune di Figline Incisa V.no e saranno sospesi i servizi di spazzamento su tutti i comuni eccetto Firenze, dove la pulizia strade sarà garantita ad eccezione delle aree con divieto di sosta.

Nel territorio comunale di Prato i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, manuale e meccanizzato, sono invariati e garantiti durante tutto il mese, così come nell’area Empolese Valdelsa, Pistoia, Mugello.

Per ulteriori informazioni sul portale www.aliaserviziambientali.it è possibile consultare i calendari di raccolta porta a porta e i relativi ed eventuali recuperi, ed anche la App Junker (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android).

Per richieste e segnalazioni è possibile contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

[alia servizi spa]