agrùmia. LUCA BENESPERI, GLI USA (E GETTA) E IL DIRITTO ALLA FELICITÀ DI FILIPPO MAZZEI

Il sindaco di Agliana ci sarà oggi pomeriggio al Moderno a discutere di giustizia con Piero Tony oppure cadrà vittima di uno dei suoi soliti malanni epigastràlgici?

Vi riconosceranno dalle vostre opere

MA OGGI IL SINDACO CI RENDERÀ FELICI

O VERRÀ CON IL TUBO DEL CIOTTOLI?



Pochi sanno quello che avete letto nell’immagine. Di certo lo sapeva Maurizio Fioravanti, il professore di storia del diritto medievale e moderno con cui si è laureato anche il sindaco di Agliana, Luca Benesperi. Lo sapeva per forza anche il sindachino epigastràlgico con tendenze alla ruminazione, stando a un certificato firmato dallo psichiatra Delle Luche che attestava non uno stato di fatto accertato, ma un semplice “sentito dire” dal suo… paziente, impazientissimo di troncare le ossa a noi che lo richiamavamo ai suoi impegni elettorali. Filippo Mazzei inventò il diritto alla felicità e lo ficcò dentro la dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti. Luca Benesperi, al contrario, il diritto alla felicità (compreso quello dei cittadini che lo hanno votato, fidandosi di un ragazzo con problemi noti di stabilità psico-attitudinali e, per questo, appellato bimbominkia), lo ha tolto ai più. Come gli uomini del Vangelo di San Giovanni, anche lui – che intendeva portare la luce nelle tenebre della sinistra d’Agliana – ha finito con l’amare più le tenebre della luce. E se non avesse avuto un Nerozzi a tenerlo in vita con la bombola dell’ossigeno, oggi sarebbe – più giustamente – a gallina. Ma la politica gioca brutti tiri. Specie a chi paga le tasse. La felicità negata il Benesperi la ha resa carne con la piroetta (da perfetto piro) di inversione a U quando ha deciso di diventare, da rimoralizzatore quale si proponeva, a operatore ecologico di vuotatura pozzi-neri alla stregua di nobili ditte quali quelle che stasano i bottini della nostra pianura.

Tali operatori – non se la prenda la procura moralistica della repubblica di Pistoia – a fine Ottocento, venivano appellati – data la merce trattata – i «merdaioli».

Quanta strada è stata fatta dalla gloriosa indipendenza americana al miscuglio composito della politica di oggi!

Filippo Mazzei fu degno dei suoi anni. Come dei loro anni son degni questi politici qua, Benesperi compreso: infante aggressivo al pari del suo camerata squadrista, l’Agnellone Maurizio Ciottoli.

Vivi e vegeti, questi pseudo amministratori, solo perché alla procura di Pistoia (Curreli in primis, ma non solo) le loro false testimonianze e le loro calunnie erano funzionali a decidere la cancellazione di una voce libera come questo giornale on line. E poi tutti questi sepolcri imbiancati dicono male di Benito, dello zio Hitler e di Putin!

Stasera, ore 18, ci sarà il Benesperi al Moderno a parlare di giustizia con Piero Tony o avrà un improvviso attacco di diarrea, sapendo che in platea ci saremo anche noi di Linea Libera?

Alla prova, disse il cavadenti!

Edoardo Bianchini

