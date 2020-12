AIUTIAMO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Giannini (Fi): “Acquistiamo i prodotti di cui necessitiamo qui, dando così quel valido aiuto di cui necessitano anche i più piccoli negozi che, rimanendo aperti, mantengono viva una comunità”

SAN MARCELLO. Le festività natalizie sono ormai alle porte, festività che in questo tempo di Covid, si presentano molto difficili da vivere, chiusi in casa, senza l’affetto dei cari lontani, una situazione molto pesante per tutti, specialmente per le persone anziane.

Eppure nonostante queste difficoltà, bisogna comunque fare uno sforzo, cercare almeno in questo periodo di dare un nostro valido contributo, acquistando quello che le nostre finanze ci permettono, presso le attività commerciali della Montagna pistoiese, duramente colpite da questa pandemia.

Le nostre aziende, piccole, tante a conduzione familiare, vanno aiutate a non scomparire, la loro chiusura sarebbe un disastro per tutta l’economia montanina, inoltre rappresentano un baluardo di civiltà svolgendo un importante ruolo sociale, e noi cittadini della montagna, nel nostro piccolo, possiamo fare molto, anche se le difficoltà sono tante, bisogna cercare di sostenere queste residue e coraggiose attività, che attualmente resistono ancora.

Queste difficoltà mi portano a pensare ai tanti lavoratori, “non garantiti”, che con le loro magre tredicesime, tra bollette da pagare e spese da sostenere, resterà loro ben poco da spendere, eppure nonostante tutto questo, potranno in ogni caso dare il loro piccolo e sofferto contributo.

Così iniziando dalle imminenti festività natalizie, acquistiamo i prodotti di cui necessitiamo, qui in montagna; dando così quel valido aiuto di cui necessitano anche i più piccoli negozi che, rimanendo aperti, mantengono viva una comunità.

Michele Giannini

Fi Montagna Pistoiese