AIUTIAMO L’ENPA, RIFUGIO DEL CANE DI PISTOIA!

Buongiorno a tutti! Nonostante i numerosi appelli non siamo riusciti a trovare nuove balie. A breve arriveranno mamme e cuccioli e senza nuovi aiuti non sappiamo proprio dove metterle.

Le gabbie sono sempre piene. Vi prego di chiedere a parenti, amici a chiunque abbia un piccolo spazio e un po’ di tempo da dedicare a queste creature… 🥺😩 Inoltre c’è urgente bisogno di volontari che aiutino in canile con i gatti.

Molti di loro sono impauriti e hanno bisogno di socializzare e di fidarsi di noi. I gatti non socializzati non trovano adozione e così non possiamo liberare le gabbie per aiutare altre creature bisognose… 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 C’è bisogno di tutti voi!

Contattate Natalia Sciarrillo al numero: 339 208 2783