Stasera alle 21 in sala Nardi interverrà l’onorevole Gero Grassi

PISTOIA. Stasera lunedì 20 febbraio alle ore 21 presso la Sala Nardi in piazza Leone 1 si terrà l’incontro “Al bivio della democrazia italiana: il caso Aldo Moro”.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Pistoia, è realizzata da Cipes Pistoia in collaborazione con le Acli e Poieinlab per ricordare l’onorevole Aldo Moro e gli uomini della sua Scorta a 45 anni dell’eccidio di via Fani..

L’evento sarà condotto dal direttore di Tvl Luigi Bardelli e vedrà la partecipazione dell’Onorevole Gero Grassi e del Presidente della Provincia di Pistoia Dott. Luca Marmo.

