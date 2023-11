AL “BOLOGNINI” IN SCENA “MAD24 – TRAGEDIA MODERNA DI UNA MISTICA DEL SEICENTO”

Domenica 26 novembre su iniziativa del Soroptimist Pistoia-Montecatini un grande appuntamento con il teatro a favore del “Centro anti Violenza Aiuto Donna” della Società della Salute di Pistoia

PISTOIA. Una grande iniziativa, come sempre a sostegno delle donne.

Il Soroptimist Pistoia-Montecatini della presidente Elisa Potenti, che guiderà l’associazione sino al 31 dicembre 2024, è lieto di annunciare uno spettacolo – con la formula del reading teatrale – il cui ricavato sarà devoluto al “Centro anti Violenza Aiuto Donna” della Società della Salute di Pistoia.

Domenica prossima 26 novembre, con inizio alle 16 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, si terrà “MAD24 – Tragedia moderna di una mistica del Seicento” con testi di Cinzia Della Ciana e sonorizzazione di Roberta Vacca, la partecipazione di Andrea Matucci, Gaia Tinarelli e dell’Ensemble Vocale Femminile Kastalia diretto da Eugenio Dalla Noce.

Un dramma per rappresentare il conflitto tra una donna di oggi, Cecilia, e le sue secolari e misteriose inquietudini, accanto al suo terapeuta. Viene così intrapreso un viaggio in cui affiora in modo energico l’immagine luminosa di una mistica del Seicento, MAD24, giocando sul termine inglese e la simbologia reattiva, quasi fosse una formula chimica. Maddalena Ventiquattro, al secolo Apollonia, è un personaggio che è veramente esistito e ci ha lasciato un diario – oggetto di un saggio di Silvia Mantini –, che le fu estorto dagli inquisitori.

La particolarità di questa mistica è che non fu monaca né santa né moglie né madre, ma scelse con una precisa strategia la religione come momento di libertà per autodeterminarsi, fondando un suo oratorio per dare conforto spirituale alle donne in difficoltà.

Per la cronaca, “MAD24 – Tragedia moderna di una mistica del Seicento” è il titolo del libro di Cinzia Della Ciana (Edizione Helicon, 2022), da cui è tratta la rappresentazione. Hanno assicurato la loro presenza allo spettacolo le autorità civili, che rivolgeranno un saluto ai presenti.

“Che ci auguriamo siano tanti, tantissimi, così da fare un tutto esaurito preziosissimo per tutte le donne del nostro territorio”, scandisce con energia ed entusiasmo Potenti. La speranza di tutti.

Comunicazione

Soroptimist Pistoia-Montecatini