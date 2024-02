AL CENTRO CULTURALE LA GUALCHIERA “PRATO CENTRALE BAND” SUONA PER RACCOGLIERE FONDI PER GLI ALLUVIONATI

L’iniziativa si svolgerà sabato 24 febbraio ore 21. Il ricavato andrà al Comitato Montemurlo solidale

MONTEMURLO. Al centro culturale La Gualchiera (via del Carbonizzo 9- 11 a Montemurlo) sabato 24 febbraio ore 21 va in scena la “Prato centrale band e friends in concerto”. Una bella serata di musica e divertimento il cui ricavato andrà al Comitato Montemurlo solidale e destinato alle famiglie alluvionate. L’iniziativa è promossa dalla Proloco e Comune all’interno dello spazio culturale della Gualchiera.

Per prenotazioni si può contattare “la Gualchiera” telefono 0574-558584 email: lagualchiera@prolocomontemurloaps.it

[masi —comune di montemurlo]