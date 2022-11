AL CENTRO MATI UN CONVEGNO SUI BENEFICI DELLA NATURA DELLA SALUTE DELL’UOMO E DEL PIANETA

Venerdì 18 e sabato 19 novembre, un incontro con medici specialisti, professori e ricercatori universitari. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi

PISTOIA. Nello spazio convegni del Centro Mati 1909, venerdì 18 novembre, dalle 9 alle 15.30, e sabato 19, dalle 9 alle 13, ci sarà il convegno nazionale sul verde terapeutico.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pistoia e sostenuto dalla Società della Salute Pistoiese, si pone l’obiettivo di approfondire i benefici della natura sulla salute dell’uomo e del pianeta.

Il convegno in via Bonellina 49 vedrà la partecipazione di medici specialisti, professori e ricercatori universitari che riporteranno prove scientifiche dei benefici del verde. Saranno due giorni dedicati all’importanza del verde nella cura e, soprattutto, nella gestione di particolari patologie.

Ci saranno testimonianze dirette di comunità e centri di recupero e dibattiti guidati con il pubblico.

I lavori si apriranno venerdì, alle 9, con l’introduzione di Andrea Mati e Giorgio Galletti sul tema “Valore nella storia dell’architettura del paesaggio del giardino terapeutico”. Seguirà l’intervento di Guidalberto Bormolini, sacerdote in una comunità di meditazione cristiana, sul progetto dei Monaci Ricostruttori su “Il giardino spirituale di Villa il Palco”, e di molti altri relatori sulle tematiche inerenti il tema dell’incontro.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 15 con il pedagogista Marco Mazzoni che parlerà delle esperienze con il verde al Centro Terapie Educative e poi Raffaele Bracalenti, presidente dell’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali con “La natura strumento della psichiatria”. Ancora, alle 15.20, Enrico Biagioni, direttore del reparto di Neuropsichiatria Infantile della Usl Toscana Nord-Ovest, su “Neuropsichiatria infantile e verde”. Chiuderanno, alle 15.30, Giacinto Cozzini e Mark Trombin con “Esperienze nel verde a San Patrignano”.

Il giorno successivo, sabato 19 novembre, introduzione alle 9 con Andrea Mati e Giorgio Gianquinto Prosdocimi, professore ordinario del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Università di Bologna, sul primo master italiano in Ortoterapia.

Alle 9.30 ci sarà Cinzia Pieraccini, referente per l’Autismo UFSMIA di Empoli USL Toscana Centro con “Il verde nella presa in carico delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico”, a cui seguiranno numerosi altri interventi di specialisti in materia.

Dopo la pausa caffè, interverrà anche Enrico Mossello, professore associato del dipartimento di Medicina dell’Università di Firenze su “Il verde come risposta ai bisogni delle persone con demenza”, seguito dalla dottoressa Francesca Meneghello su “Il verde nel recupero neurologico”, da Andrea Melendugno, direttore sanitario della Casa Madre Teresa di Calcutta di Padova su “I giardini del Centro Alzheimer Madre Teresa di Calcutta”. Chiuderà i lavori un dibattito pubblico.

L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi scrivendo un messaggio whatsapp al numero 342 811 0640.

Per ulteriori informazioni potete scrivere all’indirizzo email info@accademiadelgiardino.it

[comune di pistoia]