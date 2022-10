AL CIRCOLO ARCI DI TORBECCHIA TORNA LA FESTA PROVINCIALE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dal 28 ottobre al 1 novembre

PISTOIA. Torna, dal 28 ottobre al 1 novembre 2022 presso il Circolo Arci di Torbecchia – Pistoia, la festa provinciale di Rifondazione Comunista, con momenti ludici, di musica e di riflessione.

Non mancherà la cucina, con piatti tipici pistoiesi e toscani. Tra le iniziative, ricordiamo il pomeriggio di ballo liscio con Cristina Band domenica 30 ottobre dalle ore 16. I giorni festivi (30 ottobre e 1 novembre) la cucina sarà aperta per pranzo. Per prenotazioni 0573477000.

La Segreteria Provinciale di Rifondazione Comunista

Federazione di Pistoia