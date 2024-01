AL CIRCOLO ARCI PORTA AL BORGO APRE LO «SPORTELLO DI PROSSIMITÀ»

Il servizio sarà attivo un sabato ogni due

PISTOIA. Sabato 27 gennaio, dalle 15:00 alle 17:00, è in programma la prima apertura dello «Sportello di Prossimità» del circolo Arci Porta al Borgo di Pistoia.

Lo sportello è gratuito e aperto a tutte e tutti nei locali al piano superiore al circolo (ingresso da via Dalmazia 35).

È un punto di riferimento pensato per chi incontrasse difficoltà nella gestione di pratiche burocratiche (ad esempio l’attivazione dello Spid, la scrittura di un curriculum, l’iscrizione a scuola, altre incombenze per cui è necessario un computer, eccetera), per chi avesse dubbi su questioni quotidiane che riguardano la salute, la casa, le relazioni, la lingua, il lavoro, lo studio e la formazione, il rapporto con le istituzioni cittadine.

Chi si rivolgerà allo sportello potrà porre le proprie domande al gruppo di volontarie e volontari che lo coordina, il quale fornirà suggerimenti pratici e indirizzerà verso i servizi territoriali più indicati, impegnandosi al pieno rispetto della privacy delle persone.

Lo sportello sarà aperto un sabato ogni due, dalle 15:00 alle 17:00 (le prossime aperture saranno il 10 e il 24 febbraio e il 9 e il 23 marzo).

Per SMS e WhatsApp è sempre attivo il numero 353.465.4721.

L’iniziativa fa parte del progetto “La Cassetta degli attrezzi”, un percorso finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito dell’avviso pubblico per soggetti del terzo settore 2023, ed organizzato da una rete di associazioni pistoiesi composta dal Centro di Documentazione di Pistoia, dall’associazione di volontariato Arcobaleno ODV, e dal circolo ARCI di Porta al Borgo

[centro di documentazione pistoia]