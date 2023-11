AL CIRCOLO GARIBALDI L’INCONTRO “CON L’AIUTO DEGLI ALTRI”

Questo pomeriggio alle ore 17 si parlerà della partecipazione di soldati di altri paesi alla Resistenza pistoiese e di pistoiesi nella Resistenza di altre località occupata

PISTOIA. Venerdì 24 novembre alle ore 17 al Circolo Garibaldi in Corso Gramsci 52, a Pistoia, l’ Archivio Roberto Marini ‘Oltre il Secolo Breve’ organizza l’incontro Con l’aiuto degli altri. La partecipazione di soldati di altri paesi alla Resistenza pistoiese e di pistoiesi nella Resistenza di altre località occupate.

Con il contributo fornito dalla Regione Toscana “in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza e di promozione di una cultura di libertà, pace e collaborazione dei popoli” ed il supporto dell’Archivio Roberto Marini Oltre il Secolo Breve

Il progetto trae spunto dal fatto che risulta essere un elemento rilevante e peculiare ma poco valorizzato quanto la Resistenza italiana sia stata internazionalista, multietnica e migrante: nelle sue file furono rappresentate oltre 50 nazionalità di “partigiani stranieri”.

Parimenti notevole fu il contributo dato dagli italiani ai partigiani di località diverse dalla propria o di altre nazioni: nella guerra civile spagnola e con il gruppo dei “Mamouchian” in Francia, al fianco dell’Elas in Grecia e nelle brigate jugoslave composte da italiani e slavi in Montenegro e non solo.

Saluti di Aldo Bartoli (ANPI) e Giovanni Contini Bonacossi (IsrPt)

Interventi di Roberto Daghini (La Resistenza pistoiese), Marco Giunti (Il contributo sovietico) Edimilson Gomez Da Silva (Il contributo brasiliano), Valentina Costantini (Il contributo inglese), Giordano Bruschi il partigiano ‘Giotto’ (Partigiano pistoiese a Genova)

Conclusioni di Andrea Giannasi (“Il Brasile in guerra. La Força Expedicionária Brasileira in Italia, 1944-1945”)

Durante l’incontro sarà inaugurata la mostra sui materiali raccolti da Roberto Marini nell’Archivio da lui fondato riguardanti la seconda Guerra mondiale e la Resistenza, nella quale particolare spazio è riservato alla rivista di propaganda alleata Il mese, edita a Londra dopo l’Armistizio dall’ottobre 1943 al giugno 1945.

Concluderà la giornata un’apericena.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati

Per informazioni e prenotazioni: Pagina Facebook Archivio Roberto Marini ‘Oltre il Secolo Breve’ o telefonando allo 0573-766349 o inviando una email a info@archiviomarinioltreilsecolobreve.org

Archivio Roberto Marini “Oltre il Secolo Breve”