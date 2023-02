AL CIRCOLO HITACHI TORNA L’IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Stasera alle ore 21,15 andrà in scena la prima delle tre serate finali

PISTOIA. È in dirittura d’arrivo il campionato di improvvisazione teatrale dell’Auditorium del Circolo Hitachi: stasera sabato 25 febbraio, a partire dalle 21.15, andrà in scena la prima delle tre serate finali. Altre due squadre di attori si daranno “battaglia” a colpi di battute e invenzioni sceniche, come sempre con la complicità e la partecipazione del pubblico in sala.

I match d’improvvisazione teatrale sono organizzati dalla Lega Improvvisazione Firenze con la collaborazione della sezione di Prato e del Circolo Aziendale Hitachi. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro (5 euro ridotto under 14), per prenotare un posto in sala chiamare il numero 0573 370459.

È possibile anche prenotare cena o apericena al Bar Pizzeria Il Trenino (0573 32626).

[circolo hitachi pistoia]