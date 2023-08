AL COLIBRÌ ALTRI APPUNTAMENTI SERALI

Domani 16 agosto una iniziativa sulla cura e l’educazione del cane

PRATO. E anche il Colibrì, lo spazio estivo del Circolo Renzo Grassi di Narnali, nei giardini di via Pasubio, punto di incontro e svago per generazioni diverse, sempre, rigorosamente, a ingresso libero, è entrato nel vivo dell’estate!!

Vi attendiamo per refrigerarci con birre e cocktail, per trascorrere piacevoli serate estive, magari gustando qualche ghiottoneria. Vi aspetta una vasta varietà di menù: siciliano, orientale e greco. Alle pietanze proponiamo in abbinamento una selezione delle migliori birre internazionali. E poi calda stuzzicheria calabrese e stemperanti piatti freddi. Non mancano inoltre ottime e ricercate birre artigianali, così come non mancano le mitiche ciambelline fritte! Ecco poi gli appuntamenti della settimana.

Domani mercoledì 16 agosto EDUCANE presentazione

Con Stefano Paradiso, addestratore-educatore cinofilo ENCI – Ente Nazionale Cinofilia Italiana, ed istruttore CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, di Hoopers e di Dog Puller con Dog Puller Italia, che svelerà i segreti sulla cura e l’educazione del tuo amato cane

Venerdì 18 agosto FUNK BOOGIE & BLACK MUSIC BY HZHA&LAPONTO selezione di vinili

Letizia aka La Ponto e HZHA diffonderanno una miscela di note viniliche fatte di funk, boogie e black music, che sotto sotto, celano anche un po’ di blues, jazz e disco

Colbrì c/o Circolo Renzo Grassi di Narnali

Via Pasubio 23, Narnali, Prato

aperto tutte le sere a partire dalle ore 21:00

ingresso libero

contatti

tel. 370 3017013

colibriprato@gmail.com

[fugi ama]