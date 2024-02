AL CONGRESSO DI FORZA ITALIA ANCHE UNA DELEGAZIONE PRATESE

Oggi a Roma ci saranno Francesco Cappelli, Rita Pieri, Lorenzo Santi e l’onorevole Erica Mazzetti

PRATO. Al Congresso di Forza Italia a Roma in programma oggi venerdì 23 febbraio e domani sabato 24 sarà presente anche una delegazione pratese, composta da: Francesco Cappelli, coordinatore comunale degli azzurri, Rita Pieri, coordinatore regionale azzurro donna, Lorenzo Santi, consigliere comunale e vicecoordinatore regionale dei giovani di FI.

Con loro, l’On. Erica Mazzetti che spiega: “Il Congresso è un momento centrale e storico per una Forza unica nel suo genere, nata dal genio di Silvio Berlusconi, sempre capace di governare, con interventi e riforme progressive, mantenendo un contatto diretto con il Paese.

Sarà un congresso di riflessione, di condivisione ma anche di visione sui temi reali e concreti, per fare il punto sui progressi fatti con il governo di Centrodestra, anch’esso un progetto nato dal genio berlusconiano, e per dare nuova progettualità, tenendo al centro la persona e le imprese, come cuore propulsivo della società”.

[lorenzo somigli]