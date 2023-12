AL DE FRANCESCHI PACINOTTI UN INCONTRO SU LEGALITÀ E LOTTA ALLE DIPENDENZE

Il prossimo 14 dicembre interverranno gli esperti del Ceis di Pistoia

PISTOIA. Giovedì 14 dicembre alle ore 10.00 all’Istituto De Franceschi Pacinotti si terrà l’incontro “Legalità, prevenzione, dipendenze” presso l’aula magna del plesso sito in corso Gramsci 71 tenuto dagli esperti del Ceis di Pistoia.

Dopo l’interessante e coinvolgente lectio magistralis tenuta dal giudice Bruno Vivona del Tribunale di Marsala sul contrasto alle mafie spiegato agli studenti, l’Istituto della dirigente Barbara Paggetti muove un altro passo nella sensibilizzazione degli studenti su temi attinenti la legalità. Le classi interessate si recheranno in aula magna accompagnate dai docenti in orario, per partecipare alla conferenza tenuta dal dott. Gabriele Cercaci psicologo (nella foto, ndr) esperto in tossicodipendenze e dal dott. Claudio Ghidini del progetto prevenzione dipendenze nelle scuole.

L’incontro inizierà alle ore 10.00 e terminerà, orientativamente verso le ore 12.30 e tenderà ad analizzare il tema delle dipendenze (stupefacenti, alcol, ludopatia, dipendenze da device e altri oggetti tecnologici) coinvolgendo direttamente i discenti intervenuti in una lezione interattiva.

L’incontro tenuto da esperti e psicologi del C.E.I.S. vedrà la presenza anche del Presidente e Segretario della stessa Associazione/Fondazione dott. Franco Burchietti e Mauro Gori.

La conferenza rientra nella serie di incontri, conferenze approvate dal Collegio dei docenti dell’Istituto presentati dal prof. Riccardo Fagioli e si presenta come uno dei momenti che questo progetto di formazione e sensibilizzazione prevede.

Nell’incontro sarà anche impegnata la anche la redazione WEB TV dell’Istituto con il professor Thomas Tolari, l’A.T. Marco Poli e gli studenti della stessa redazione.

I servizi realizzati dalla Web dell’Istituto vedranno poi il loro lavoro proiettato sia sulla piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito Fiori digitali, che, con servizi diversi su Arteventinews e T.V.L. Toscana.

Il De Franceschi Pacinotti in questi giorni è anche impegnato nell’organizzare una conferenza con tema la violenza di genere che si terrà presso la Sala Soci della Coop gentilmente concessa.

[de franceschi pacinotti]