AL DE FRANCESCHI PACINOTTI UN INCONTRO SUL CONTRASTO ALLE MAFIE

Il 30 novembre l’argomento sarà spiegato agli studenti dal dott. Bruno Vivona, giudice del Tribunale di Marsala

PISTOIA. Il De Franceschi Pacinotti prosegue il proprio intenso, proficuo cammino di sensibilizzazione nei confronti dell’infiltrazione nel tessuto sociale delle criminalità organizzate.

Il 30 novembre, proprio presso l’aula magna del plesso di Corso Gramsci 71, sarà presente il dott. Bruno Vivona, giudice presso il Tribunale di Marsala, a raccontare agli studenti la propria esperienza di magistrato in un presidio di giustizia sito in una zona particolarmente soggetta al fenomeno delle mafie.

Tuttavia le mafie sono solo un fenomeno di alcune zone d’Italia? Assolutamente no, le mafie oggi sono un fenomeno che interessa tutto il mondo e nessuna zona dell’Italia ne è immune. Diverse possono essere le modalità di azione della criminalità organizzata nei territori, ma scopi e finalità delinquenziali sono le medesime ad ogni latitudine.

L’incontro vedrà il saluto della dirigente prof.ssa Barbara Paggetti, una introduzione della prof.ssa Miriam Valentino e sarà moderato dal docente Riccardo Fagioli, ma avrà come relatore d’eccezione proprio l’esperto giudice Bruno Vivona.

Sarà suo compito erudire i discenti circa le modalità di azione con cui le mafie aggrediscono il territorio e la sua economia sana. Spiegherà in cosa consistono i reati più comuni come controllo dello spaccio di stupefacenti, prostituzione, traffico di esseri umani, organi, riciclaggio di denaro sporco, racket. Entrerà nel merito dei reati direttamente compiuti dai criminali, arriverà a definire il concorso esterno ad attività mafiose come l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il giudice Vivona, trovandosi di fronte ad una platea di giovani studenti ad indirizzo professionalizzante, cercherà di essere estremamente concreto nell’esposizione ricorrendo anche ad esempi del suo vissuto al Tribunale di Marsala, quello, per intendersi che avrebbe dovuto processare Matteo Messina Denaro.

La conferenza del 30 prosegue il lungo percorso di sensibilizzazione che il De Franceschi Pacinotti ha ormai iniziato da anni circa le problematiche legate alle mafie ed alle organizzazioni criminali internazionali.

Questo percorso si propone di fare degli studenti dell’Istituto Professionale dei cittadini attenti e consapevoli relativamente ai comportamenti criminali e a come questi debbano essere contrastati.

