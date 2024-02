AL FUNARO “AGENZIA VIAGGI MARISA” PER BIMBI E FAMIGLIE

Domenica 25 febbraio, alle ore 16, al Funaro di Pistoia va in scena per i bimbi dai 4 anni e le famiglie Agenzia viaggi Marisa, di e con Elisa Consagra.

PISTOIA. La storia è ambientata in un’agenzia specializzata in viaggi di ogni tipo. Non c’è luogo che non possa essere raggiunto grazie ai suoi servizi e quello che la rende davvero conveniente è che, grazie a Marisa, si può viaggiare comodamente seduti, a casa, sulla propria poltrona.

Nell’agenzia ci sono numerose scatole, ognuna delle quali contiene un viaggio diverso e quando se ne apre una può succedere di tutto. Le storie che saltano fuori trasportano, sulle ali della fantasia, in luoghi esotici. Anche altri oggetti che circondano Marisa prendono vita e raccontano di esperienze straordinarie: un libro, una pianta, la confezione dei cereali, tutti hanno qualcosa da dire. I bambini verranno condotti in paesi lontani, incontreranno animali stravaganti e visiteranno territori sconosciuti.

Si farà conoscenza con un gatto che insegue il sogno di fare il pirata e, alla fine, si capirà che osare rende persone migliori.

Elisa Consagra ha creato uno spettacolo di narrazione, di teatro di figura e di ventriloquismo che parte dalla premessa che la curiosità di conoscere ci spinge a muoverci e a vivere esperienze che arricchiscono la nostra esistenza. Questa curiosità si sviluppa fin da piccoli quando si inizia a capire che il mondo intorno a noi è più vasto e vario di quello a cui siamo abituati.

“Viaggiare non è solo svago e divertimento ma è anche mettersi in gioco e un’occasione per capire che ci si può fidare di sé stessi. L’alpinista Walter Bonatti ha detto “Chi più alto sale, più lontano vede, chi più lontano vede, più a lungo sogna.”

Ed è proprio la capacità di sognare che rende possibile intraprendere qualsiasi cosa e ci regala la voglia di mettersi in moto. Ho inserito elementi magici nello spettacolo poiché sono convinta che la meraviglia sia una parte fondamentale per la formazione dei giovanissimi”, dichiara Elisa Consagra.

[sirianni — teatridipistoia]