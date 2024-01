Oggi sabato 13 gennaio alle ore 16 uno spettacolo per bimbi e famiglie

PISTOIA. Oggi sabato 13 gennaio, alle ore 16.00, al Funaro di Pistoia, va in scena Lume, di Filippo Bonacchi. È la storia di tre fratelli, non di sangue ma di esperienze, che ritornano in uno spazio che sa di casa per trovare un lume, un conforto, un amore. Giunti a destinazione si accorgono che ciò che cercavano manca. Iniziano quindi i loro stravaganti tentativi per riaccendere la luce, che li porterà ad aggrovigliare la matassa e proprio quando meno se lo aspettano, la guerra da cui fuggono li raggiunge.

Così il filo del gomitolo che si dipana per la scena si trasforma da iniziale ostacolo in strumento di avvicinamento per i tre protagonisti: è la metafora delle diverse anime che vivono dentro ognuno di noi, in eterno conflitto non solo con il mondo esterno ma anche con quello infteriore, che si ritrovano. Lo spettatore è riportato, attraverso il racconto, stimoli poetici e l’umorismo della clownerie ai propri ricordi: un filo narrativo chiaro ma aperto consente a chi guarda di fare il proprio personale viaggio dentro la storia.

Lo spettacolo si ispira al meraviglioso brano “Lume, lume”, canto tradizionale rumeno, interpretato da Maria Tănase (1913-1963), che farà viaggiare il pubblico attraverso paesaggi zingareschi, balcanici, carpatici.

La parola “lume” in rumeno significa “mondo” ed il brano dice di come questo mondo sia un sistema in continuo movimento. La musica, come lo spettacolo, tocca temi come la guerra, la fame, il rapporto con i genitori, la lontananza da qualcuno o qualcosa ma al di là della sofferenza, la musica si propone come faro di speranza, ultimo baluardo di unione in un mondo difficile.

Il testo “Lume, lume” ha origini popolari e lontane, ma l’interpretazione classica del brano è quella di Maria Tănase, forse la più grande cantante rumena, le cui prime opere vennero distrutte dai fascisti antisemiti della Guardia di Ferro, nel 1940. E sarà proprio questa voce potente, a sostenere le suggestioni suscitate da un impianto scenico coinvolgente, divertente e toccante. Un gomitolo che si dipana lungo il sentiero della vita di tre protagonisti, che tra scontri e avvicinamenti, tra curiosità e diffidenza, tra morte e vita, si scoprono molto legati l’uno all’altro.

RI-BELLI Teatro ragazzi

LUME

uno spettacolo di Filippo Bonacchi

con Carlo Merico, Federico Ghelarducci e Filippo Bonacchi

regia Athos Mion

musiche Maria Tănase

produzione Compagnia teatrale Bacchetti

fascia d’età: per tutti a partire dai 5 anni

Posto unico non numerato

Biglietti Spettacoli per le famiglie

adulti € 7,00

adulti “Formula LIBERO” € 6,00

bambini under14 € 5,00

Biglietteria

Corso Gramsci, 125 0573 991609 – 27112 biglietteria@teatridipistoia.it

La Biglietteria sarà aperte anche un’ora prima degli spettacoli presso la sede della rappresentazione.

[elisa sirianni]