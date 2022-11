AL FUNARO UNA SPECIALE EDIZIONE DELLO SPETTACOLO “USCIO E BOTTEGA”

Giovedì 24 novembre va in scena al Funaro lo spettacolo di e con Francesca Giaconi e con Enrico Lombardi, cui seguirà una degustazione presentata da Slow Food Pistoia.

PISTOIA. Giovedì 24 novembre, alle ore 19.00, 20.00 e 21.00, al Funaro vanno in scena tre repliche di “Uscio e bottega” (per massimo dieci spettatori alla volta), di e con Francesca Giaconi e con Enrico Lombardi. La serata, realizzata in collaborazione con Slow Food Pistoia prevede, dopo ogni replica, una degustazione di primi piatti nella Caffetteria del centro.

In questo spettacolo dalle caratteristiche non consuete e che trae ispirazione dagli insegnamenti di Enrique Vargas e il Teatro de los sentidos lo spettatore – viaggiatore che si trovi a passare nella corte del Funaro stenterà a riconoscere l’attore e soprattutto non penserà di essere già parte di uno spettacolo che lo vedrà protagonista.

Protagonista di un invito in una piccola, modesta casa fuori dal tempo e dallo spazio, che è anche bottega di due giovani sposi. In questa storia i ricordi di lei escono fuori dalla farina e dalle uova con cui, in questa casa, si stanno preparando le tagliatelle.

Le “strade”, fatte di mais si intrecciano ai racconti di vecchi amici ormai lontani. Un pizzico di origano diventa qui un campo di viti e tra i filari si ricorda il giorno del berlingaccio. Il buon umore e le risate si mescolano alla malinconia dei ricordi e gli antichi sapori offerti dai due abitanti fanno rivivere agli spettatori —viaggiatori frammenti del loro passato.

Il racconto diventa veglia e gli spettatori si trasformano velocemente in cari amici. Prenotazione obbligatoria. È necessario arrivare 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Per maggiori informazioni sul menu proposto da Slow Food: Facebook Slow Food Pistoia.

Info e prenotazioni

Prenotazione obbligatoria (10 persone a recita)

Biglietto + degustazione: euro 30 (intero) – ridotto* euro 28

(* soci Slow Food Pistoia, Over65, soci UNICOOP Firenze, possessori Carta Fedeltà Far.com, abbonati Stagione di Prosa, Stagione Sinfonica, Stagione Cameristica, Stagione di Danza, Stagione Lamporecchio, allievi Scuola Mabellini, iscritti corsi Funaro, soci CRAL e Associazioni convenzionate).

Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112 (dal martedì al giovedì ore 16/19; venerdì e sabato ore 11/13 e 16/19).

Il Funaro 0573 977225 (martedì e mercoledì, ore 16/21). La biglietteria del Funaro sarà aperta, nei giorni di spettacolo, un’ora dell’inizio della rappresentazione

[sirianni — teatri di pistoia]