AL FUNARO VA IN SCENA “BRUTTA NOVELLA. BUONGIORNO COME POSSO AIUTARLA?”

Sabato 25 e domenica 26 novembre, alle ore 16.00 lo spettacolo per bambini di Francesca Giaconi, con Ornella Esposito, con la partecipazione straordinaria, in video, di Massimo Grigò e con la collaborazione artistica e gli oggetti di scena di Antonella Carrara.

PISTOIA. Spettacolo per bambini (dai 5 anni) e famiglie, Brutta Novella, andato sold out nelle repliche per le scuole di questi giorni, è un appuntamento di Ri-Belli, la Stagione di Teatro Ragazzi, a cura di Francesca Giaconi, anche autrice, con Antonella Carrara della messa in scena. Le fiabe ci aiutano a crescere, sono uno strumento fondamentale per entrare in contatto con il mondo delle emozioni, sviluppare l’immaginario e attivare quei meccanismi di crescita necessari ad avvicinarsi al mondo reale.

Affrontare il bene e il male attraverso il filtro dei personaggi delle fiabe, aiuta i bambini nella comprensione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Tutti i personaggi hanno un ruolo importante all’interno della storia ma a volte le storie si dimenticano, i particolari ci sfuggono.

Per questo, ci dice lo spettacolo, esiste U.I.F. Ufficio Informazione Fiabe, il servizio di aiuto del mondo delle fiabe attraverso cui la centralinista Novella, interpretata da Ornella Esposito, aiuta nonne e mamme del mondo reale a raccontare le storie e il lupo a capire il suo vero valore.

È un piccolo ufficio composto da una scrivania sulla quale si trovano diversi telefoni che durante lo spettacolo la aiuteranno ad animare l’immaginario dei bambini attraverso conversazioni surreali con personaggi diversi / voci registrate.

Il mondo delle fiabe sta vivendo un momento di crisi, il lupo non ha più voglia di essere considerato cattivo e di fare paura a tutti, vorrebbe divertirsi, fare una vita normale come tutti gli altri personaggi, conoscere l’amore, la compassione e la felicità.

A volte però avere paura è necessario, come ogni altra sensazione la paura fa parte di un bagaglio necessario di emozioni. Così tra telefonate ansiose dei 7 nani, mele perdute e principi ritrovati, il lupo ritorna a vestire i suoi panni di cattivo. Novella con la collaborazione dei bambini riuscirà a convincere il lupo che la paura è un’emozione importante, necessaria alla comprensione dell’istinto del pericolo e che quindi il ruolo del cattivo è importantissimo, deve far parte del mondo delle fiabe insieme a tutti quei personaggi che rappresentano le emozioni positive.

Prossimo appuntamento con Ri-Belli domenica 3 dicembre, con Vassilissa e la baracca, con Bruno Soriato e Annabella Tedone, regia di Raffaella Giancipoli.

Posto unico non numerato

Prezzi: adulti € 7 – bambini under14 € 5

[sirianni —teatridipistoia]