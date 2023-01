AL FUORI DI TASTE 2023 LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PIZZA REVOLUTION” DI STEFANO CANOSCI

La presentazione del nuovo libro edito da Trenta Editore si svolgerà in anteprima il 2 febbraio presso la celebre trattoria fiorentina “da Burde”, con una cena inedita a base di pizza, a partire dalle 20:30.

FIRENZE. In occasione del Fuori di Taste, il 2 febbraio 2023, il pizzaiolo pluripremiato della pizzeria da Chicco di Colle val d’Elsa presenterà in anteprima il suo nuovo libro “Pizza Revolution”, edito da Trenta Editore. Una cena inedita e aperta al pubblico, che si terrà a partire dalle 20:30 presso la storica trattoria di Firenze “da Burde”, eletta miglior trattoria d’Italia del 2022 dalla guida 50TopItaly e presente nella guida Michelin come BigGourmand dal 2012

Curioso e intrigante, il libro rappresenta una sorta di autobiografia di Canosci, che racconta con passione il percorso che lo ha reso quello che è oggi: dove è partito, le figure che hanno contribuito alla sua formazione e le sue aspirazioni future. Immancabile, la raccolta delle ricette più importanti della sua vita, per coloro che si vogliono mettere alla prova in cucina.

La prefazione è stata scritta da Albert Sapere, ideatore della guida 50 Top Pizza, presente alla serata per introdurre il lavoro. Insieme alla sua, sicura anche la presenza dei partner di Canosci: Agugiaro e Figna con le loro farine, senza le quali non esisterebbero le pizze della pizzeria da Chicco, Olitalia, realtà specializzata nella produzione di oli e aceti leader storico

nel canale Food Service, e L’Agricologica, marchio celebre tra le eccellenze italiane.

“Questo libro rappresenta per me la ciliegina sulla torta del mio percorso in cucina. Potersi raccontare per condividere con gli altri la propria passione è un’occasione unica” racconta Stefano Canosci. “

Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me, spingendomi a dare sempre il meglio. Un grazie speciale anche a chi mi ha guidato durante il percorso: senza di voi, oggi non sarei qui”.

Effettivamente, nel libro non mancano le menzioni speciali ad altri chef e pizzaioli: Giovanni Santarpia e Antonello Colonna sono solo 2 dei nomi citati con ammirazione.

La presentazione, per rimanere in tema, non potrà che essere accompagnata da un menù a 4 mani a base di pizza, direttamente realizzato da Stefano Canosci e da Paolo Gori, chef dell’iconica trattoria fiorentina. I due, pur cucinando prodotti diversi, sono accomunati da principi e valori comuni, come il massimo rispetto per le materie prime, per la tradizione e la ricerca della qualità. Non è un caso in effetti, che uno dei piatti più amati di Gori siano i pici all’aglione, storici della sua trattoria, e che Canosci abbia vinto il titolo di Miglior Pizza del 2021 by Gambero Rosso proprio con la sua pizza al medesimo gusto.

Un’importante sintonia, che ha permesso che la creazione del menù della serata del 2 avvenisse in maniera totalmente spontanea e naturale.

In occasione del Fuori di Taste una presentazione inedita e conviviale, realizzata per festeggiare il traguardo del pluripremiato pizzaiolo ma anche per gustare una cena a base di pizza gourmet a quattro mani.

Per prenotare la cena contattare: 055 317206

Prezzo vini inclusi 55 euro a persona

Trattoria Da Burde, Via Pistoiese, Firenze

Chicco è aperto tutti i giorni dalle 19 alle 23.

Via Giuseppe Garibaldi, 35/37, 53034 Colle di Val d’Elsa SI

Telefono: 0577 921776

www.chiccocolle.it

Facebook: @chiccocolle

Instagram: @stefanocanosci @pizzeriachicco

[Paolini Food Comm: Valentina Paolini]