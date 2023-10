AL MODERNO DI AGLIANA, IL MESTOLO: PER UNA STORIA CULTURALE DEL TERRITORIO

Stasera alle ore 21 una serata rievocativa

AGLIANA. Sabato 7 ottobre, alle ore 21 al Teatro Moderno si terrà una serata rievocativa dell’attività dell’Associazione culturale Il Mestolo, molto attiva verso la fine della seconda metà del secolo scorso.

Sarà un’occasione importante sia per chi ha vissuto quei periodi e rievocare la vitalità di questo territorio ma sarà interessante anche per coloro che vogliano conoscere il fermento culturale che ha animato questo comune dagli anni ottanta in poi rendendolo uno fra i più vivi, attrattivi ed interessanti nel territorio vasto: quasi una sorta di ponte culturale fra le città di Pistoia e Prato.

La serata vedrà un continuo alternarsi di musica, danza, letture e vedrà in qualità di graditissimi ospiti la scuola di danza Danzarte, il tenore Sauro Casseri e il baritono Giampiero Biagini.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.

