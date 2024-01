AL MUSEO PECCI LA FINALE DEL FESTIVAL DI SANREMO? NIGRO (FLANELLA NERA): “NON SI SALVANO I BILANCI COSÌ!”

Il candidato sindaco della lista civica: “Ci aspettiamo a questo pun centrto anche le partite del Prato Calcio in diretta oppure la Finale del Grande Fratello, magari a un prezzo più contenuto”

Sborsando 15 euro, a partire dalle 20,30 di sabato 10 febbraio, si potrà assistere alla finale del festival della canzone italiana nella sala cinema del Centro Pecci,

Milioni e Milioni di euro gettati dalla finestra!

Ci aspettiamo a questo punto anche le partite del Prato Calcio in diretta oppure la Finale del Grande Fratello, magari a un prezzo più contenuto

Non si salvano i bilanci cosi!

Date la gestione a Firenze che di musei se ne intende e prendete l’affitto del ramo di azienda che sarà poi nel finale un risultato sicuramente positivo senza rischi economici per la città di Prato

Flanella Nera – Lista Civica Prato

Massimo Nigro