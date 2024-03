AL PALAMELO “DIVERSAMENTE DANZA PISTOIA 2024”

Domani domenica 3 marzo un pomeriggio di amicizia, inclusione e sport

QUARRATA. [a.b.] Un interessante meeting a Quarrata dal titolo Diversamente Danza Pistoia promosso dall’Associazione Se mi aiuti ballo anch’io di Siena.

L’appuntamento è fissato per domenica 3 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18, al Palazzetto dello Sport “Palamelo” di Quarrata.

Cofinanziato dalla Fondazione Caript, sarà un pomeriggio all’insegna della danza sportiva paralimpica con esibizioni di gruppi provenienti da tutto il centro Italia.

Con il ballo l’Associazione Se mi aiuti ballo anch’io ODV cerca di abbattere le barriere per raggiugere l’integrazione sociale e, infatti, la condivisione inizia nelle sezioni di ballo che prevedono coppie di disabili- supporter e coppie normodotate e non. L’ingresso è gratuito.

Partecipano: Argentario senza Ostacoli (Gr), Polvere di Magnesio Porto S Stefano, Progetto Danza Pistoia, Top Dance Academy Quarrata, Wheel Chair Firenze, Le Fruste Infuocate Bologna, Ten Dance Prato, Raggio Verde Pistoia, Marco Galli, Stella Show Dance Pesaro. Info: semiaiutiballoanchio@libero.it