AL PANTHEON DEGLI UOMINI ILLUSTRI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TRE DELITTI E MEZZO”

Appuntamento venerdì 22 dicembre alle 17.30

PISTOIA. Sarà presentato al Pantheon degli Uomini Illustri, venerdì 22 dicembre, alle 17.30, il libro Tre delitti e mezzo. Racconti per chi non si fa gli affari propri (Poland by Amazon) di Elisa La Porta. L’intervento musicale sarà a cura di Carlo Giannini, insegnante di chitarra alla scuola di musica della Banda Borgognoni; dialogheranno con l’autrice Giuseppe Previti e Maurizio Gori.

Tre delitti e mezzo è una raccolta di quattro brevi racconti ambientati nella piana toscana, che possono rientrare nella categoria dei gialli-humour. Una serie di storie, quindi, piene di misteri e nate per incuriosire il lettore.

Elisa La Porta è nata a Pistoia nel 1992. Laureata in Scienze e tecniche psicologiche, è da sempre appassionata di lettura e nel corso degli anni si è avvicinata alla scrittura quasi per gioco. Tre delitti e mezzo, pubblicato nel 2023, è la sua opera prima.

L’evento è a cura di Associazione Giallo Pistoia ed è presente all’interno del programma Pistoia città del Natale 2023.

[comune di pistoia]