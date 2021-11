AL PONTILE DI FORTE DEI MARMI ILLUMINATO L’ABETE “PISTOIESE”

È stato donato dal Comune di Abetone Cutigliano in collaborazione con il settore Forestazione dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Pistoiese. Il vicesindaco del Forte Gabriella Polacci ringrazia

ABETONE CUTIGLIANO. [a.b.] Da oggi e per tutte le festività all’inizio del pontile di Forte dei Marmi rimane visibile uno splendido abete acceso questo pomeriggio come la luminaria in tutta la conosciutissima località della Versilia. L’albero proviene dall’Appennino Pistoiese.

“Come ogni anno – scrive il sindaco di Abetone Cutigliano Marcello Danti — il nostro comune, con la collaborazione del settore forestazione dell’Unione dei Comuni, ha donato uno splendido abete che è stato posto all’inizio del pontile di Forte dei Marmi”.

“Intendiamo ampliare la collaborazione con l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi grazie al rapporto instaurato con il sindaco Bruno Murzi e la vicesindaco Gabriella Polacci promuovendo il nostro territorio su una piazza così prestigiosa”.

“ Desidero ringraziare – ha detto il vicesindaco Gabriella Polacci — il Comune di Abetone/Cutigliano nella persona del Sindaco Marcello Danti e dell’Assesore al Turismo Andrea Formento per la donazione dell’Albero di Natale confermando un rapporto di stima e amicizia reciproci, il Centro Commerciale Naturale e tutti i Commercianti di Forte dei Marmi per la collaborazione, l’Unione Proprietari Bagni per l’illuminazione della Piazza del Pontile, la Banda cittadina La Marinara e tutte le Associazioni e le categorie economiche della città che, come ogni anno contribuiscono con generosità e impegno a rendere speciale il natale a Forte dei Marmi”.