AL SAN JACOPO INIZIATIVA PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Consegnato il calendario 2023 di Argento Attivo e un albero di Natale realizzato durante i laboratori del Caffè Alzheimer

PISTOIA. Sabato 17 dicembre 2022 alle 10.00 presso lo spazio prospicente l’Unità di Geriatria dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, è stato consegnato alla Dott.ssa Elisabetta Tonon direttrice della Geriatria di Pistoia e alla sua equipe il “Calendario 2023 di Argento Attivo” che raccoglie gli obiettivi del Progetto sull’Invecchiamento Attivo realizzato da L’Orizzonte Cooperativa Sociale di Quarrata e Aima Pistoia con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e la partecipazione del Comune di Quarrata.

Insieme al calendario è stato consegnato un albero di natale i cui addobbi sono stati realizzati dai beneficiari del progetto durante i laboratori che si sono tenuti presso i locali del Circolo Arci di Bottegone nel Caffè’ Alzheimer.

Il progetto ha visto la collaborazione attiva di tutti i partners con l’obiettivo di promuovere un invecchiamento attivo sensibilizzando i partecipanti e la comunità verso sane abitudini e azioni di prevenzione, socializzazione e sostegno dedicate alle persone che hanno i capelli color argento ma che sono ancora attive!

“Durante lo svolgimento del progetto sono state promosse attività orientate a favorire lo scambio di saperi attraverso un approccio multidisciplinare per migliorare la qualità di vita della persona che si affaccia o che è gia’ nella terza età” sostiene Cristina Gori presidente de L’Orizzonte, che aggiunge “le attività sono state anche un’occasione importante per tornare ad intrecciare relazioni sociali dopo una pandemia, che ha reso le persone più fragili e sole”.

Le attività sono state sviluppate all’interno di tre principali azioni:

Pillole di prevenzione e promozione delle sane abitudini – attraverso incontri pubblici con professionisti (geriatri, psicologa, nutrizionista e fisioterapista)

Argento fra borghi e sentieri per favorire il movimento e la socialità riscoprendo le bellezze offerte dal territorio

L’oasi del ricordo un laboratorio rivolto ai malati di Demenza e loro familiari all’interno degli spazi di Casa di Zela stimolati dalla visita al Museo di cultura contadina

Giovanna Mazzanti, presidente di Aima Pistoia sottolinea “La terza età con le sue sfide diventa nel nostro approccio un periodo non residuale ma parte del ciclo di vita anche per la persona affetta da patologie come decadimento cognitivo e Alzheimer e può essere vissuta come risorsa per la comunità che se ne prende cura”.

“La stimolazione della persona anziana verso interessi nuovi partendo da quelli vissuti nella giovinezza li ha resi protagonisti delle azioni progettuali attraverso la costruzione di laboratori che hanno avuto come temi il lavoro, i mestieri, gli hobby, la cucina, promuovendo sempre l’importanza della socializzazione “aggiunge Ilaria Gori Psicologa Aima Pistoia

Attraverso la realizzazione del calendario il progetto ha l’ambizione si di raccontarsi ma soprattutto di stimolare la replicabilità delle azioni in un’ottica di advocacy comunitaria.

“Lo scorrere del tempo, il mantenersi sul “qui e ora” per la persona anziana ha un significato particolarmente pregnante” spiega Lucia Bruno Assistente Sociale L’Orizzonte “ e mantenere il senso di cicli e stagioni, per le difficoltà di memoria e apprendimento è estremamente utile e lo si puo’ facilitare attenendosi ad una routine, fissando alcuni eventi importanti che strutturino la giornata, la settimana, il mese” – “Una routine regolare può ridurre notevolmente l’ansia affinchè la giornata non sembri un succedersi di eventi imprevisti” conclude Ilaria Gori.

“Abbiamo domandato a tutti i partecipanti, beneficiari e professionisti cosa significasse Invecchiamento attivo ed abbiamo riportato alcuni pensieri sul calendario” dice Cristina Gori che aggiunge “vi invitiamo a leggerli, quello che ci interessa è mantenere attivo l’interesse per questo tema e promuovere il più possibile la diffusione dei contenuti di Argento Attivo ”

Il calendario sarà diffuso tra i partecipanti al progetto, le Farmacie di Quarrata e Bottegone, i Circoli, le Associazioni e altri canali di distribuzione per la terza età.

“In rappresentanza del Comune di Quarrata ringrazio L’Orizzonte e Aima per aver pensato e realizzato Argento Attivo” ha dichiarato l’assessore comunale Maria Vittoria Michelacci “il ringraziamento è sentito, oltre che dovuto, perché questo percorso tratta di tematiche tanto importati quanto innovative e a tal proposito sono orgogliosa di poter dire che il Comune di Quarrata ha deliberato di portare in consiglio comunale un bilancio che prevede di destinare risorse a progetti per la socializzazione anziani, questo proprio perché tali tematiche sono e saranno sempre più importanti.”

“La Fondazione ben volentieri sostiene queste attività così serie e fondate perchè la prospettiva fondamentale è quella dello sviluppo della nostra società e quindi dedicarsi alle persone e in particolare alle persone più fragili è sicuramente un elemento di crescita” afferma Paola Bellandi in rappresentanza della Fondazione Caript che prosegue “inoltre la Fondazione apprezza in particolare la costruzione di una rete solida tra i diversi partners nei progetti perché è attraverso questa che si consolidano relazioni efficaci per promuovere vere opportunità per la comunità”.

