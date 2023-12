AL SANTO STEFANO DI PRATO IL CONCERTO DI NATALE CON GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO MALAPARTE

Aperto anche lo stand natalizio con tutti i gadget solidali della Fondazione Ami

PRATO. Si è svolto mercoledì il consueto concerto di Natale nella hall dell’Ospedale Santo Stefano di Prato. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione AMI in collaborazione con l’Azienda sanitaria. Il coro e l’orchestra era composta dagli studenti dell’Istituto “C. Malaparte” di Prato che si sono esibiti in canti tipici natalizi come augurio di buone festività a tutto il personale del presidio ospedaliero pratese.

All’iniziativa era presente la dr.ssa Maria Teresa Mechi, Direttore sanitario, la dottoressa Monica Chiti , direzione infermieristica Ospedale di Prato e il dottor Claudio Sarti , in qualità di Presidente Fondazione Ami.

Una mattinata dedicata alla musica, allo spirito natalizio ed alla solidarietà, un’armonia che crea spettacolo, spiritualità e ritmo, il tutto per allietare il ricovero dei pazienti ed il lavoro degli operatori in ospedale e rendere più accogliente il trascorrere delle festività nel Presidio Ospedaliero.

Durante la mattinata, sempre nella hall è stato allestito uno stand natalizio con tutti i gadget solidali della Fondazione AMI Prato, dove sarà possibile acquistare le idee solidali pensate per questo natale 2023 ed allo stesso tempo fare una donazione a supporto dei servizi ospedalieri e territoriali della Usl Toscana Centro ambito Pratese, rivolti alle mamme in gravidanza, a tutti i bambini in età pediatrica, alla salute ed al benessere di tutta la famiglia.

Inoltre con l’occasione è stato presentato l’albero di Natale allestito nella hall, addobbato con lavoretti natalizi realizzati dai bambini dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia della Cooperativa Sentieri di Prato.

