AL SANTOMATO LIVE ARRIVA IL CHITARRISTA CARL VERHEYEN

Il concerto si terrà sabato 16 aprile alle 21. E domani venerdì sul palco sale la Combriccola del Blasco

PISTOIA. La settimana Live del Santomato Live Club, partita con la Back Jam – Jam Session, prosegue domani venerdì 15 Aprile con la band completa de La Combriccola del Blasco (tributo a Vasco Rossi) e si concluderà in bellezza, sabato 16 Aprile con Carl Verheyen, chitarrista deI Supertramp con una lunga carriera da solista. E’ attulmente nella Top Ten mondiale dei migliori chitarristi, è nei primi 100 della classifica mondiale di tutti i tempi, ha ricevuto diversi premi ai Grammy.

L’acclamato chitarrista e cantautore statunitense Carl Verheyen protagonista al Santomato Live di Pistoia in Sundial, sarà accompagnato da Marco Corcione alle tastiere. Il concerto è in programma Sabato 16 aprile 2022 alle ore 22.00. circa

Carl Verheyen, nato in California nel 1954, è chitarrista, nonché cantautore, arrangiatore e produttore. Ha all’attivo con un’ampia serie di pubblicazioni didattiche per la chitarra distribuite in tutto il mondo. Verheyen è anche uno storico membro della band britannica dei Supertramp.

Il suo ultimo album Sundial, portato ora in concerto dal vivo, è definito un disco esoterico: composto di rock, funk, ska e afro-pop. Registrato durante la grande pausa dell’anno 2020, è un album all’insegna del “tutto è concesso” con la varietà musicale come filo conduttore.

Ricorda Verheyen: “Entrai nei Supertramp nel lontano 1985, all’indomani dell’uscita del loro ‘Brother where you bound’, l’album in cui compariva un lungo assolo di chitarra di David Gilmour. Il mio ruolo era di suonare qualcosa di simile durante il tour, non certo un compito facile! David e io ci incontrammo per la prima volta nel backstage della Royal Albert Hall. ‘Spiral Glide’ è il mio tributo a Gilmour, un vero gentiluomo e inesauribile fonte di ispirazione“.

Verheyen ricorda che una volta, all’età di quindici anni, mentre era seduto al pianoforte nella hall di un albergo canadese, iniziò a suonare l’introduzione di Bridge over troubled water di Simon & Garfunkel, quando senti una voce familiare iniziare a cantare il pezzo alle sue spalle. Quando si girò rimase sbalordito: era proprio Art Garfunkel! E Garfunkel è il pezzo dedicato a quell’incredibile incontro.

Il concerto sarà anticipato dalla cena buffet ed è gradita la prenotazione per (Cena e Concerto o solo Concerto al 333 4657051 o 0573 760747)

