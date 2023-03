AL TEATRO DELLA SALA BANTI “I PROMESSI SPOSI”, UNA GRAPHIC NOVEL SUL POTERE IN BIANCO E NERO

Appuntamento venerdì 31 marzo ore 21,15. Ancora aperte le prenotazioni per i biglietti. I “Promessi Sposi” chiudono il trittico dedicato al potere che KanterStrasse porta avanti dal 2017, dopo “Amletino” e “Ubu Re”. L’assessore alla cultura Forastiero: «Una stagione teatrale dai grandi numeri. Sala Banti sempre da tutto esaurito»

MONTEMURLO. Si avvia a conclusione la stagione teatrale nel teatro della Sala Banti (piazza della Libertà — Montemurlo) promossa dal Comune di Montemurlo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Il penultimo spettacolo in cartellone è “I promessi sposi. Providence, Providence, Providence” della compagnia KanterStrasse, in programma venerdì 31 marzo alle ore 21.15. Tratto dal romanzo di Alessandro Manzoni con la regia e la drammaturgia di Simone Martini, con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Simone Martini e Alessio Martinoli.

I “Promessi Sposi” chiudono il trittico dedicato al potere che KanterStrasse porta avanti dal 2017, dopo “Amletino” e “Ubu Re”. Il potere non è sempre qualcosa di tangibile, anzi a volte ne sentiamo solo l’odore, il suono, le conseguenze. Quante volte, noi tutti, ci troviamo di fronte a cambiamenti, situazioni e decisioni che sono state preparate e costruite altrove, in un altrove indefinibile e non individuabile.

I nostri protagonisti, due giovani, comuni cittadini di una Lombardia spagnoleggiante si trovano a rincorrere e rincorrersi, aiutati e ostacolati da forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai chiari nel tempo presente ma solo a posteriori, in quella che possiamo chiamare prospettiva storica. KanterStrasse riscrive i “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale.

«È stata una stagione teatrale dai grandi numeri: 127 abbonamenti e sala sempre piena.— sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Dopo le difficoltà della pandemia, abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipazione tra le persone e abbiamo toccato il record di abbonamenti mai venduti.

Se altrove i teatri chiudono, a Montemurlo, grazie ad una programmazione di qualità ma molto popolare, continuiamo a registrare presenze in crescita ed interesse»

Per prenotare un posto basta chiamare il numero 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail a: salabantiprosa@gmail.com.

Il costo dei biglietti è assolutamente popolare: il posto a prezzo intero costa 12 euro ridotto 10 euro. Previste riduzioni over 65, soci coop, iscritti al sistema bibliotecario, abbonati alla stagione 2021-22, possessori Carta dello spettatore Fts.

