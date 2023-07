AL VIA ALLA “MONTEMURLO IN MUSIC”, SUI SENTIERI DELLA MUSICA

Nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani) quattro serate di musica: un viaggio nei generi più diversi. Il primo appuntamento è per stasera lunedì 10 luglio con la serata band e i Miles Ties e Macrolotto. Exe

MONTEMURLO. La programmazione della “Montemurlo estate” prosegue con una rassegna che è diventata un classico, la “Montemurlo in music”, promossa dal Comune con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo.

Quattro serate di buona musica al fresco del giardino romantico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1). Un vero viaggio in musica tra generi e proposte diverse tra loro. Il primo appuntamento è per stasera lunedì 10 luglio ore 21 con la serata band. Sul palcoscenico i Miles Ties che proporranno un repertorio che spazia dallo swing anni Trenta di Duke Ellington, Louis Armstrong, passando per il bebop, il cool jazz, la bossa nova fino ad arrivare alla musica di John Coltrane, la fusion e brani pop. Con loro anche i Macrolotto .exe.

La Montemurlo in music proseguirà lunedì 17 luglio con “Omaggio a Fabrizio De Andrè” con l’Ensemble Terzo Tempo. Lunedì 24 luglio, invece, è la volta del concerto del coro etnico “Agorà”.

Agorà è un coro femminile nato nel febbraio 2017, da un laboratorio di canto etnico-popolare condotto dalla maestra Daniela Dolce. Dall’Africa ai Balcani, dal Brasile alla Grecia fino all’Italia passando per la Puglia, la Sardegna e Napoli. Un repertorio fatto di note e memoria della musica popolare.

Chiude la rassegna a settembre il concerto della banda della Filarmonica “Giuseppe Verdi di Montemurlo”.

«La Montemurlo in music è un appuntamento fisso dell’estate montemurlese e rinnova la stretta collaborazione tra il Comune e la Filarmonica Verdi —sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Un’occasione, non solo di svago, ma anche di valorizzazione della cultura musicale in tutte le sue espressioni».

L’ingresso alle serate è libero e gratuito.Per maggiori informazioni si può contattare il numero telefonico 3200324655 o scrivere una mail a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it

