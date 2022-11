AL VIA I LAVORI DI RIFACIMENTO DI PIAZZA GAVINANA

Dalle ore 7 di oggi lunedì 7 novembre fino alle ore 19 di domani martedì 8 novembre sarà in vigore il divieto di transito in piazza Gavinana e via Bruno Buozzi

PISTOIA. Oggi lunedì 7 novembre partirà l’intervento di ripristino della pavimentazione di piazza Gavinana.

Per permettere i lavori sono previste alcune modifiche alla viabilità. Pertanto da oggi lunedì 7 novembre alle ore 7 fino a martedì 8 novembre alle ore 19 in piazza Gavinana e via Bruno Buozzi (tratto in prossimità di piazza Gavinana) sarà in vigore il divieto di transito (per chi ha il permesso di entrare nell’area pedonale), ad esclusione dei mezzi impegnati nelle lavorazioni. I pedoni potranno camminare lungo percorsi protetti. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

«Finalmente dopo diverso tempo e impegno profuso per mettere insieme le due aziende private che hanno scavato nella piazza – ha detto l’assessore alla viabilità Alessio Bartolomei – siamo riusciti a fare una convenzione e a far partire questi lavori molto attesi, soprattutto in vista delle prossime festività natalizie».

Dopo il completamento di alcuni interventi di manutenzione ai sottoservizi che hanno lasciato tracce ancora evidenti sul manto stradale, non ripristinabili con l’asfalto architettonico che costituisce il resto della piazza, l’Amministrazione comunale ha stretto un accordo con le due ditte esecutrici (E-Distribuzione Spa e FastWeb Spa) per sistemare la pavimentazione dell’intera piazza del Globo e renderla nuovamente omogenea nell’aspetto, facendone risaltare l’originaria cromatura in terra battuta.

Sarà così migliorato l’aspetto generale di uno dei principali punti di incontro e aggregazione del centro, anche nelle porzioni che non sono state impegnate dagli scavi.

Il progetto sarà realizzato con un investimento di 50mila euro, che saranno ripartiti nella stessa misura tra le casse comunali e le due aziende che nei mesi scorsi hanno completato gli scavi sul Globo.

[puggelli —comune di pistoia]