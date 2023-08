AL VIA IL CARTELLONE DI APPUNTAMENTI DEL SETTEMBRE QUARRATINO 2023

Le prime due serate, venerdì 1 e sabato 2 settembre, saranno all’insegna della musica e della solidarietà. Sabato 2 l’ìntitolazione della pista ciclabile a Fabrizio Fabbri

QUARRATA. Il Settembre Quarratino scalda i motori e si prepara alla partenza ormai imminente.

Dieci appuntamenti in piazza Risorgimento, come sempre tutti ad ingresso gratuito, e tante altre iniziative collaterali che proseguiranno fino al 22 ottobre, tra cui il Luna Park, che inizierà da giovedì 31 agosto fino all’11 settembre in Piazza A. Moro e Piazza E. Berlinguer.

Le prime due serate del cartellone, venerdì 1 settembre e sabato 2 settembre, saranno all’insegna della musica e della solidarietà.

Venerdì 1 settembre, alle 21.30, in piazza Risorgimento si balla con “Quelli del Byblos”, che faranno rivivere le emozioni della discoteca Byblos di Quarrata con la loro musica anni ‘80-‘90.

Sabato 2 settembre, alle 18.00, alla Rotonda di via Firenze, si svolgerà l’intitolazione della pista ciclabile a Fabrizio Fabbri, ciclista e direttore sportivo. Campione del ciclismo anni settanta, Fabbri era nato a Ferruccia di Agliana il 28 settembre 1948.

Iniziò a distinguersi da allievo, nei dilettanti, fino al passaggio nei professionisti.

Grande temperamento, al servizio di campioni come Francesco Moser e Felice Gimondi, ma anche in grado di mettere la ruota davanti a tutti e vincere belle corse in tutto una ventina. Tra queste ricordiamo il Giro di Puglia a tappe, due volte il Gp Industria e Commercio a Prato, la Tre Valli Varesine ed il Giro dell’Appennino, una tappa al Giro di Svizzera e tre al Giro d’Italia da lui disputato nove volte. Ha preso parte a 6 Campionati Mondiali su strada, dal 1973 al 1978, vestendo la maglia azzurra della Nazionale Italiana, miglior piazzamento 13° a Montreal. Disputò anche un Tour de France e due Giro di Spagna.

La sera invece, a partire dalle 21.00, Piazza Risorgimento si apre alla solidarietà con la serata “Per te” in ricordo di Francesco Bernardini, il giovanissimo musicista quarratino stroncato da un malore nel 2014, a soli 34 anni. Presenta la serata Leonardo Galigani. In concerto ci sarà la Berna Band con Enzo Panichi, Goosebumps, l’Alba, Simone Vaccaro e Ragariddim.

Verranno raccolti fondi per la ricerca contro il cancro.

Per partecipare alla serata, organizzata dal Comune di Quarrata in collaborazione con Noi per voi odv Associazione genitori contro il cancro infantile, Ospedale Meyer di Firenze e Rem Events Organization, occorre prenotare al 3338844017.

Non poteva mancare, dichiara il Sindaco Romiti, nel cartellone del Settembre, un appuntamento di apertura con la musica e uno con la solidarietà. Con i ragazzi di “Quelli del Byblos” si torna ai fantastici anni 80-90, alla discoteca Byblos di Quarrata, ad una musica che unisce generazioni diverse, che si troveranno insieme in una serata indubbiamente “scoppiettante”. Poi la solidarietà, per ricordare il nostro Francesco, sentirsi comunità, uniti per la ricerca contro il cancro. Vi aspetto numerosi al Settembre Quarratino 2023”.

[notari — comune di quarrata]