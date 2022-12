AL VIA IL NUOVO SERVIZIO WHATSAPP DEL COMUNE DI PISTOIA

Sarà curato da PistoiaInforma. In una prima fase sperimentale sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

PISTOIA. Da oggi Giovedì 15 dicembre parte il nuovo servizio di richiesta informazioni da parte dei cittadini attraverso WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea.

Il nuovo canale informativo ha l’obiettivo di sfruttare la diffusione capillare dell’applicazione WhatsApp per rendere più dirette e immediate le comunicazioni tra cittadino e Comune, promuovendo la partecipazione e la trasparenza informativa. Il servizio quindi si aggiunge alle altre modalità che i cittadini possono utilizzare per richiedere informazioni su uffici e servizi dell’Amministrazione.

Si può infatti contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico PistoiaInforma chiamando il numero verde 800-012146, per email all’indirizzo info@comune.pistoia.it oppure recandosi direttamente allo sportello in piazza del Duomo 13, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

«Si tratta di un ulteriore passo avanti per la comunicazione diretta ed immediata con i cittadini che vorranno usufruire di questo servizio – sottolinea l’assessore all’innovazione tecnologica Alessandro Sabella —. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è un punto di riferimento importante per la città con dipendenti sempre attenti alle esigenze della popolazione per qualsiasi esigenza».

Il servizio sarà attivo, in una prima fase sperimentale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13. Come il numero verde, sarà gestito direttamente dagli operatori di PistoiaInforma senza ricorso ad automatismi, quindi ogni richiesta di informazione sarà vagliata singolarmente e riceverà una risposta personalizzata.

Per utilizzarlo gli interessati dovranno registrarsi sul sito www.comune.pistoia.it – cliccando sull’icona presente nelle pagine del sito stesso — dove troveranno anche il numero WhatsApp da salvare sul proprio smartphone.

