AL VIA IL PRESTITO PER LE BIBLIOTECHE

PRATO. Pronte per la fase 2, dopo aver aperto al pubblico solo per restituzioni dopo il lockdown. Da mercoledì 3 giugno le Biblioteche Lazzerini, Ovest e Nord “Peppino Impastato” riattivano il servizio di prestito nella logica della gradualità. Dal 3 giugno quindi si potrà tornare in biblioteca non solo per le restituzioni, ma anche per i prestiti nelle Biblioteche Nord e Ovest, mentre per la Lazzerini verrà attivata la prenotazione online.

Per le restituzioni in tutte le biblioteche si entra sempre senza prenotare, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza e con ingressi contingentati. Si possono fare anche nuove iscrizioni, compreso alla biblioteca digitale MediaLibraryOnline.

Per ritirare i prestiti, invece in Lazzerini si accederà solo su appuntamento dopo aver effettuato la prenotazione via web fino ad un massimo di 5 documenti, tra libri e multimediali, attraverso il servizio Prestito online. Al servizio di prenotazione è possibile accedere sia dalla homepage del sito web della biblioteca (www.bibliotecalazzerini.prato.it) oppure attraverso il catalogo online. Chi non possiede i codici di accesso o nel frattempo li ha smarriti, ed è iscritto al servizio di prestito, può richiederli tramite il modulo web sul sito e li riceverà via mail.

Per i libri la durata del prestito è sempre di 30 giorni, mentre per i multimediali è estesa per l’occasione a 14. Quella online è la modalità principale per prenotare i prestiti da ritirare poi in Lazzerini su appuntamento. Dopo aver effettuato la prenotazione infatti, l’utente verrà contattato telefonicamente da un bibliotecario per fissare il giorno e l’orario del ritiro. Solo per chi ha difficoltà con la modalità online, sarà attivo un servizio di assistenza telefonica per prenotare il materiale al num. 0574 1837811, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 17.

Per il ritiro, bisognerà presentarsi con la tessera o un documento di riconoscimento ed essere puntuali perché gli accessi sono contingentati e organizzati. Il ritiro potrà essere effettuato anche da una persona di fiducia senza delega, purché munita di tessera o documento di riconoscimento dell’utente a nome del quale si ritira il materiale. Per chi non si presenta all’appuntamento, la prenotazione viene annullata e il materiale riposto a scaffale. Si dovrà quindi effettuare una nuova prenotazione.

Anche per i libri e dvd della Sezione Ragazzi e Bambini, quella online rimane la modalità principale di prenotazione. Sarà comunque possibile prenotare i prestiti e chiedere consigli anche via mail, scrivendo a lazzeriniragazzi@comune.prato.it. Qui sarà presente inoltre un’esposizione di libri e film per fasce d’età disponibili per il prestito, a cui accedere utilizzando la mascherina e solo dopo aver disinfettato le mani.

Per le Biblioteche Nord e Ovest sarà possibile invece prendere in prestito il materiale in esposizione all’ingresso, senza prenotare. Solo nel caso in cui si desideri altro materiale non accessibile direttamente, sarà necessario effettuare una prenotazione via mail oppure via telefono. L’utente verrà così contattato dalla biblioteca e da quel momento avrà 3 giorni di tempo per il ritiro.

La sosta in tutte le biblioteche sarà sempre limitata al tempo strettamente necessario per le restituzioni e il ritiro dei prestiti. Tutti gli altri spazi e servizi resteranno chiusi, nel rispetto delle norme a tutela della salute di tutti. Sospesi anche il prestito interbibliotecario, quello di Scaffale circolante e le donazioni librarie destinate alle biblioteche. Rimane attivo il servizio di Document Delivery per la Lazzerini.

Tutte le info su: www.bibliotecalazzerini.prato.it

Biblioteca Prato Ovest 0574 463298 bibliotecaovest@comune.prato.it

Biblioteca Prato Nord P. Impastato 05741837502 bibliotecanord@comune.prato.it

[comune di prato]