AL VIA IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA IN VIA SAN BARTOLOMEO, VIA PORTA SAN MARCO E VIA ANTONELLI

PISTOIA. Interventi in corso per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Da oggi lunedì 26 a venerdì 30 aprile i lavori interesseranno via San Bartolomeo, via Porta San Marco e via Antonelli (nel tratto iniziale, dal ponte della Brana alla rotatoria di via Sestini). Saranno eseguiti dalle 8 alle 17 e nell’occasione sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Il rifacimento della segnaletica stradale programmato dall’Amministrazione comunale per questa settimana segue i lavori già effettuati nelle scorse settimane nella zona di Panorama, a Pontenuovo e Santomato. Interventi sono previsti anche in via Sestini e in via Fermi.

Nei giorni precedenti gli interventi, nelle strade interessate è stata posta la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]