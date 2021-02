AL VIA LA FASE 2 DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID, DOMANI VERTICE IN PREFETTURA

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica prenderà in esame anche ulteriori iniziative alla luce del monitoraggio sui contagi

PRATO. In occasione dell’avvio della fase 2 della campagna vaccinale anticovid, si terrà in Prefettura, domani mercoledì 10 febbraio alle ore 15.00, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Dott.ssa Adriana Cogode, con il Presidente della Provincia di Prato, Dott. Francesco Puggelli, il Sindaco di Prato, Dott. Matteo Biffoni, i vertici delle Forze dell’Ordine ed il Direttore dell’Ospedale di Prato, Dott.ssa Daniela Matarrese.

In particolare sarà presa in esame l’organizzazione della campagna vaccinale per la predisposizione dei relativi servizi atti a garantire una regolare erogazione del servizio.

Si valuteranno, inoltre, le eventuali ulteriori iniziative volte ad assicurare il massimo rispetto delle misure di prevenzione, alla luce del monitoraggio sui contagi.

[prefettura di prato]