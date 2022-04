AL VIA LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA TOTI, VIA DI BIGIANO E VIA COLLEGIGLIATO

Le modifiche alla viabilità

PISTOIA. Avranno inizio oggi martedì 26 aprile, condizioni meteo permettendo, i lavori per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via Toti, via di Bigiano e via Collegigliato, di un marciapiede in via di Bigiano, di un nuovo parcheggio in via Tripoli e di un’isola spartitraffico in viale Antonelli. Si tratta di un intervento concordato con i residenti della zona e quindi progettato dall’Amministrazione comunale per incrementare la sicurezza stradale e fluidificare il traffico veicolare.

L’intervento, dell’importo complessivo di 170mila euro, rientra all’interno del più ampio progetto di sistemazione dell’intera area che ha previsto, tra l’altro, la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via Antonelli e via Sestini, e l’istituzione del senso unico di marcia in direzione sud-nord in via Antonelli, nel tratto tra l’intersezione con via Sestini e l’intersezione con via Castel dei Guidi — via del Fornacione.

La sistemazione dell’intersezione a raso fra via Toti, via di Bigiano e via di Collegigliato riguarda, dunque, la realizzazione di una rotatoria a tre rami, completamente sormontabile, utile ad agevolare la svolta dei veicoli e soprattutto dei mezzi pesanti. Anche le isole direzionali verranno realizzate attraverso cordoli sormontabili e completamente asfaltate con superficie colorata, per permetterne una migliore visibilità. Prevista anche la realizzazione di marciapiedi nell’area di intersezione e lungo via di Bigiano.

I lavori proseguiranno con la realizzazione di un’isola spartitraffico in viale Antonelli, che impedisca la svolta a sinistra da via di Bigiano in viale Antonelli, verso Candeglia.

Si procederà, poi, con la creazione di un parcheggio di circa 80 mq all’intersezione fra via Tripoli e via Sestini, nell’area a verde posizionata a ridosso del distributore. Qui, l’intervento prevede anche la realizzazione di alcuni stalli a pettine affiancati a via Tripoli.

Intanto, proprio nei prossimi giorni, verrà invertito il senso di marcia di via Tripoli: si entrerà da via Sestini, per uscire da via Nerucci. Prevista, anche l’inversione di un breve tratto di via Nerucci, nella direzione che va da via dei Campisanti a via Antonelli.

Infine, nel progetto complessivo rientra anche la messa in opera di un’isola spartitraffico in via La Pira, di una lunghezza di circa 30 metri, ottenuta affiancando due cordoli sormontabili, per evitare che i veicoli in curva invadano la corsia opposta. La risagomatura dei marciapiedi in corrispondenza dell’intersezione fra via Castel dei Guidi e via La Pira renderà più leggibile l’intersezione ed evidenzierà il senso unico del tratto di strada compreso fra via Antonelli e via La Pira.

Per consentire gli interventi in programma, dal 26 aprile al 28 maggio, dalle 8 alle 18 (nei giorni dal lunedì al sabato), in via di Bigiano e Castel dei Bovani (nel tratto a senso unico tra via Toti e via Antonelli) sarà vietato il transito veicolare. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza e ai residenti della zona mediante la temporanea restituzione del doppio senso di circolazione nei tratti non interessati dai lavori compresi tra via Antonelli e via Toti.

