AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI “ITALIANI A PISTOIA”

Il giornalista, direttore del quotidiano La Verità Maurizio Belpietro aprirà venerdì 27 agosto il ciclo degli incontri di cultura e attualità promossi dal Movimento Cristiano Lavoratori di Pistoia

PISTOIA. Da venerdì 27 agosto prenderà il via la seconda edizione di “Italiani a Pistoia”, il ciclo di incontri di cultura e attualità in piazza dello Spirito Santo, nel cuore del centro storico di Pistoia, promossi dal Movimento Cristiano Lavoratori di Pistoia (Caf Mcl Pistoia) con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento “Informazione e politica: chi ha paura della Verità? vedrà la presenza del giornalista, direttore del quotidiano “La Verità” Maurizio Belpietro che presenterà il suo nuovo libro “Giuseppe Conte il trasformista: i voltafaccia e i segreti di un premier per caso”.

I giornalisti e autori Tv Massimiliano Lenzi e Marco Baronti con Maurizio Belpietro ripercorreranno nel primo appuntamento le tappe dell’ascesa dell’ “avvocato del popolo” attraverso le pagine del libro scritto appunto da Belpietro insieme ad Antonio Rossitto.

Si parlerà appunto di come è stato possibile che un anonimo professore universitario sia diventato il premier “buono per tutte le stagioni”, osannato dalle cancellerie europee.

“In questi mesi al potere è passato con disinvoltura da destra a sinistra, da populista ad avvocato dei poteri forti, da ingenuo a spietato. Giuseppe Conte è indubbiamente il presidente del Consiglio più ambiguo e misterioso della storia della Repubblica. Le giravolte, l’astuzia e il linguaggio ingarbugliato ne fanno un simbolo di questi tempi strani, in cui la politica può dire tutto e il contrario di tutto.

Ma dietro le pochette, gli abiti sartoriali e la sua riconosciuta cortesia, abita un trasformista scaltrissimo e machiavellico, forse il più fulgido erede di democristiani e dorotei. Maurizio Belpietro, con Antonio Rossitto, nel volume che sarà presentano venerdì svelano tutti i segreti e i voltafaccia della sua irresistibile carriera.

Come per la prima edizione che ha riscosso un grandissimo successo contando oltre 2mila persone presenti tra il pubblico nelle quattro serate in programma i promotori di “Italiani a Pistoia” si propongono, con questi incontri, di far emergere al termine del dibattito alcune riflessioni che possano favorire la stabilità e proiettarsi sul futuro del Paese.

Si potrà accedere agli incontri solo se in possesso del Green Pass.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]