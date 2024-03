AL VIA LUNEDÌ LA SISTEMAZIONE E L’ASFALTATURA DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DI VIA DI CHIAZZANO

I lavori di manutenzione e bitumatura andranno avanti fino a giovedì

PISTOIA. Avranno inizio lunedì 4 marzo gli interventi di manutenzione straordinaria di asfaltatura della strada di accesso al cimitero di via di Chiazzano. Acquisita al patrimonio del Comune di Pistoia lo scorso novembre, la strada oggi, parzialmente in terra battuta, sarà sistemata e ne sarà migliorata la percorribilità grazie a un investimento dell’Amministrazione di 70mila euro.

L’intervento progettato dal servizio Infrastrutture, progetti speciali e mobilità prevede, dunque, la sistemazione della pavimentazione con un nuovo conglomerato bituminoso e quindi la realizzazione di un più decoroso ingresso alla strada che porta al camposanto. In programma anche la posa dei cordonati laterali, la pulizia delle fossette e la sistemazione della segnaletica orizzontale.

Durante l’esecuzione dei lavori, per motivi di sicurezza, l’accesso al cimitero sarà interdetto ai pedoni poiché i mezzi impegnati nell’intervento occuperanno tutta la sede stradale.

«Finalmente, dopo decenni in cui il cimitero veniva raggiunto attraverso una viabilità privata della Chiesa, e quindi senza la possibilità di farvi manutenzione straordinaria, siamo riusciti ad acquistarne la proprietà – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore alla viabilità e alle infrastrutture –, cogliendo anche l’urgenza e la necessità di sistemare quel tratto di via di Chiazzano.

È un intervento importante, che permette di migliorare l’accessibilità e la sicurezza della strada percorsa da coloro che si recano nel luogo di culto. Non è, però, soltanto un modo per rendere più fruibile la percorribilità, ma anche per migliorare il decoro visivo e architettonico dell’area.

Mi scuso fin da adesso per i disagi legati a questi tre giorni di lavori, che porteranno però benefici alla viabilità locale».

I lavori, affidati alla ditta Varia Costruzioni Srl di Lucca, proseguiranno fino a giovedì 7 marzo, condizioni meteo permettendo.

Modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento dei lavori, da lunedì 4 a giovedì 7 marzo, dalle 7.30 alle 19, nella strada di accesso al cimitero di Chiazzano, di fronte al civico 804, saranno vietati il transito e la sosta; consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Nell’area di cantiere di fronte al civico 804 di via di Chiazzano, dove si trova la chiesa, dal 4 al 7 marzo, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata; il traffico veicolare sarà parzialmente deviato sulla parte della carreggiata non interessata dall’occupazione. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]