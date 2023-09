ALAN SORRENTI QUARTET, CONCERTO PER IL BORGO “TUTTOÈVITA”

Martedì 12 settembre a Villa Guicciardini. Biglietti su TicketOne

CANTAGALLO. Un evento speciale quello che il 12 settembre sarà ospitato da Villa Guicciardini. Un evento a sostegno del progetto di costruzione del Borgo “TuttoèVita”, un luogo di meditazione e di speranza per chi affronta una sofferenza. Sul palco Alan Sorrenti e la sua Band Exotica per un emozionante viaggio nella storia della musica.

Il concerto Alan Sorrenti Quartet è previsto per le 21. Dalle 20 sarà disponibile su prenotazione un buffet vegetariano nei giardini di Villa Guicciardini. L’evento è promosso dal Comune di Cantagallo e dall’associazione “Tutto è vita” e da Villa Guicciardini con la collaborazione di “Settembre Prato è spettacolo”.

Alan Sorrenti, 72 anni, può vantare 50 di carriera. È sicuramente uno degli intramontabili della musica italiana, anche per la sua longevità artistica che conta brani come “Figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me”, vere e proprie icone musicali che hanno segnato un’epoca.

Il Borgo TuttoèVita è stato inaugurato nel giugno scorso a Mezzana, nel Comune di Cantagallo. Un villaggio di comunità per la cura integrale della persona è nato grazie all’impegno dei Ricostruttori nella preghiera, dell’associazione TuttoèVita, e di tanti volontari dai ruderi del paese abbandonato definitivamente attorno al 1950.

Decisivo l’appoggio e la collaborazione del Comune di Cantagallo che nel 2015 ha pubblicato il bando per la vendita del Borgo di Mezzana con i suoi dodici ruderi da ristrutturare, il terreno e il bosco che lo circonda. I Ricostruttori hanno risposto e si sono lanciati nell’impresa con una mobilitazione che ha coinvolto centinaia di generosi volontari, laici, cattolici, ebrei, protestanti, buddisti, musulmani e induisti.

TuttoèVita rappresenta un’esperienza unica in Europa, un luogo dove le persone sono accompagnate a vivere in pienezza ogni istante, partecipando a tutte le attività e alla vita del Borgo e dei suoi abitanti, nei limiti imposti dal proprio stato di salute.

Quindi non isolate, ma parte vitale di un villaggio abitato da monaci, da famiglie e da bambini.

I biglietti del concerto sono disponibili su TickeOne. Per informazioni redazione@tuttovita.it oppure www.tuttovita.it.

[comune di cantagallo]