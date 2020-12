ALBERI DI NATALE ANCHE FUORI DALL’OSPEDALE SAN JACOPO

Nuovi addobbi in altre 6 postazioni. Il ringraziamento del consigliere comunale Daniele Vannelli ai privati e alle associazioni che hanno contribuito all’allestimento natalizio

PISTOIA. Alberi di Natale fuori dall’Ospedale San Jacopo, in piazza San Francesco, a Bonelle, in piazza del Carmine, in piazza Mandela alle Fornaci, in piazza San Bartolomeo e in via Bozzi.

Si completa così, con questi ulteriori abbellimenti a verde, l’allestimento natalizio a Pistoia, grazie alla donazione di privati e al contributo di associazioni che hanno voluto abbellire le piazze sprovviste di addobbi e l’ingresso dell’ospedale pistoiese.

Le piante sono state donate dall’Associazione vivaisti italiani, Carlesi Vivai, Reali Vivai per piazza San Francesco, Bonelle, piazza del Carmine, piazza Mandela e ospedale San Jacopo.

Come consigliere comunale di Fratelli d’Italia mi sono fatto promotore dell’iniziativa mentre la ditta Mixar, che ha curato le luminarie a Pistoia, ha gratuitamente donato l’illuminazione degli alberi fuori dal San Jacopo.

Rivolgo personalmente, e anche da parte dell’amministrazione comunale, un sincero ringraziamento per questa donazione, per la preziosa collaborazione e disponibilità dimostrata, soprattutto in questo momento particolarmente fragile e drammatico che stiamo vivendo, ma pieno di speranza.

Sempre la Mixar sta realizzando, in modo gratuito, l’allestimento di un albero in piazza San Francesco con innovative luci multicolore (Twinkly) che daranno vita a spettacolari effetti.

Inoltre le associazioni Amo Pistoia e Pistoia Concreta, si sono fatte promotrici degli arredi a verde e degli addobbi in piazza San Bartolomeo e via Bozzi, con alberi donati dal vivaio Arcangeli Gino di Genovesi Giovanni.

Un contributo importante con l’auspicio di riallacciare presto un futuro migliore.

Daniele Vannelli, consigliere comunale Pistoia