ALBERO CADE SU UNA AUTO, ILLESO IL CONDUCENTE

In via Caruso sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Prato

PRATO. I vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti, poco prima delle 18.00, in Via Caruso, a Prato, per un albero caduto, probabilmente a seguito delle avverse condizioni meteo della giornata odierna.

Il grosso pino, al momento della caduta ha travolto un’autovettura il cui occupante è uscito fortunatamente illeso.

La squadra, con l’ausilio dell’autoscala e dell’autogru hanno provveduto alla rimozione della pianta.

Sul posto anche la Polizia Municipale.

