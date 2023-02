Lunedì 6 marzo presso la Fondazione Maic incontro con l’ex Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Marco Follini promosso dall’istituto De Franceschi-Pacinotti in collaborazione con l’associazione Culturidea

PISTOIA. La mesta ricorrenza del 16 marzo si avvicina. L’Istituto De Franceschi Pacinotti in collaborazione con l’Associazione Culturidea ha organizzato un’importante iniziativa per far conoscere la figura di Aldo Moro ed il suo tragico destino ai propri discenti.

L’evento avverrà lunedì 6 marzo e sarà “Aldo Moro raccontato agli studenti”. La conferenza si svolgerà presso la Fondazione Maria Assunta in Cielo e vedrà protagonisti l’onorevole Marco Follini con inizio previsto alle ore 10.00.

Marco Follini, giornalista, più volte parlamentare, già Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, è stato stretto collaboratore del Presidente Aldo Moro e, nella sua qualità di segretario nazionale del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, ha partecipato a tutte le riunioni del partito che avevano come argomento la tragica vicenda del rapimento ed assassinio dello stesso Moro.

Alla conferenza sarà presente il sindaco di Pistoia dott. Alessandro Tomasi che porterà il saluto dell’amministrazione comunale e della città all’evento.

Se l’onorevole Follini sarà a Pistoia già dalla prima mattina del 6 marzo la conferenza sarà presieduta da una visita del relatore e degli studenti partecipanti la manifestazione al monumento in ricordo di Aldo Moro e della sua scorta attiguo alla chiesa di San Francesco.

Tutti i partecipanti alla lectio magistralis potranno acquistare e poi avere l’autografo sulla propria copia sull’ultimo lavoro letterario di Marco Follini che è incentrato proprio sulla figura del Presidente della Democrazia Cristiana e si intitola “Via Savoia, il labirinto di Aldo Moro” edito da La nave di Teseo.

Lo scopo di questa iniziativa è far conoscere l’Aldo Moro politico umanista, il professore universitario, l’uomo dagli ideali e dalla fede incrollabile, il servitore umile, coscienzioso ed onesto della patria.

Allo stesso modo, attraverso le domande degli studenti, debitamente preparati, si cercheranno anche di comprendere le responsabilità criminali e il clima politico sociale che si viveva in Italia in quel periodo storico.

La conferenza sarà ripresa da Tvl e trasmessa in streaming a tutte le classi collegate in Italia attraverso il canale dedicato LED viaggi TV.

L’evento si svolge alla Maic perché è intenzione degli organizzatori, nel momento in cui si narra di un momento di particolare dolore e frattura sociale e morale del Paese, far vedere fisicamente agli studenti un luogo in cui si trasforma la disabilità in riabilitazione nella bellezza e nella serenità.

De Franceschi Pacinotti