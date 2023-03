ALESSANDRO LOMBARDI PRESENTA “DAL BUIO”

Appuntamento oggi 3 marzo a partire dalle 17, in Sala Maggiore

PISTOIA. Oggi venerdì 3 marzo, dalle 17 alle 19, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, Alessandro Lombardi presenterà “Dal buio”, accompagnato dalle musiche originali di Raffaele Ferro. L’iniziativa, organizzata in compartecipazione con il Comune di Pistoia, è frutto di anni dedicati all’arte, alla scrittura e al teatro.

Oltre al monologo, Alessandro Lombardi, scrittore, poeta, musicista, pittore e restauratore pistoiese, presenterà i suoi tre volumetti di poesia: “Nuvole”, “Serenamente” e “Poesia”.

L’autore parla di una consapevolezza artistica su ciò che rappresenta il tempo contemporaneo; un soliloquio estemporaneo di un poeta imperfetto, il quale vive in una società che non lo comprende e che trova nella poesia l’unica via per non soffrire.

Si tratta del racconto del percorso di un artista che cresce tra insicurezze e realtà immaginarie. Un viaggio nella mente di un uomo che ha lo scopo di andare oltre al reale, senza temere il dolore e la solitudine.

L’appuntamento si concluderà con le riflessioni dell’autore.

[comune di pistoia]