ALIA. PROSEGUE IL POSIZIONAMENTO DEI CASSONETTI DIGITALI PER L’ORGANICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PISTOIA

Anche per tutta la prossima settimana saranno attivi i presidi di Alia sul territorio

PISTOIA. A fianco del posizionamento dei contenitori digitali per il conferimento dei rifiuti organici, nel comune di Pistoia si rinnovano i servizi di presidio e informazione per “accompagnare” i cittadini nella fase finale di trasformazione del servizio, e consegnare chiavette A-pass, kit di raccolta, dare informazioni, con l’apertura estesa dell’Infopoint di Via Buzzati e presidi mobili attivi dal lunedì al sabato in orario 09.00-13.00.

Per la prossima settimana, oltre ai presidi al mercato di Bottegone, in via D’angela, ed in centro in piazza San Francesco, a fianco dell’Ecofurgone, operatori di Alia Servizi Ambientali saranno presenti in:

Via Pratese (loc. il Chiodo): dal 20 al 24 compreso;

Via Montalese 88 (presso Carrefour Express): dal 20 al 24 compreso;

Via di Badia (fronte via Ponte dei Tesi): 20 e 21 dicembre;

Via Pratese (fronte civ. 116): 20 e 21 dicembre;

Via Pratese (presso il Circolo Arci Nespolo): dal 22 al 24 dicembre;

Piazza del Duomo (sotto le Logge del Comune): 22 dicembre;

Via del Bollacchione (fronte civ.13): 23 e 24 dicembre.

Gli A-bin, contenitori stradali digitali di nuova generazione che Alia sta posizionando sul territorio, permetteranno il conferimento con l’A-pass, la chiavetta elettronica personale consegnata a tutti gli utenti pistoiesi iscritti a Tari: i cittadini dovranno premere il pulsante per attivare l’elettronica, avvicinando la chiavetta al display presente sul cassonetto, il sistema digitale riconoscerà l’utente e permetterà l’apertura tramite pedaliera, consentendo di inserire i propri rifiuti organici.

La tracciatura dei conferimenti permetterà di avere dati preziosi con l’obiettivo di migliorare qualità e quantità dei materiali raccolti separatamente per essere avviati a riciclo o compostaggio dei materiali avviati a riciclo.

Il posizionamento dell’A-bin alle postazioni esistenti completa la trasformazione del servizio di raccolta a Pistoia, attuando un sistema “ibrido” in cui carta e imballaggi (in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak) sono raccolti con “porta a porta” mentre gli scarti organici, i rifiuti indifferenziati ed il vetro sono raccolti a cassonetto stradale.

