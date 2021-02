ALIENAZIONI: UN NUOVO AVVISO CON VENDITA NEGOZIATA DIRETTA PER L’EDIFICIO DI VIA BUONFANTI

Le offerte vanno presentate all ufficio protocollo entro il 2 aprile. Mercoledì 7 aprile l’apertura delle buste

PISTOIA. È stato pubblicato un nuovo avviso per la vendita del complesso immobiliare di via Buonfanti (numeri civici 6, 8, 10 e 12) che si affaccia anche sul lato ovest di via Tomba. Le offerte per l’acquisto dell’immobile devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro le 13 di venerdì 2 aprile, in un plico sigillato contenente l’offerta di acquisto. Mercoledì 7 aprile, a partire dalle 10, nella sala Sant’Agata del Palazzo comunale verranno verificate le offerte.

La documentazione è presente sul sito www.comune.pistoia.it, nella sezione “Bandi di gara e concorsi”, oppure può essere visionata negli uffici Lavori pubblici e patrimonio, previo appuntamento telefonico ai numeri 0573 371271, 371555.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di tipo tecnico è possibile chiamare Alessio Bartolozzi al numero 0573 371555, email a.bartolozzi@comune.pistoia.it; Sandra Orlandini al numero 0573 371271, mail s.orlandini@comune.pistoia.it.

Per la parte amministrativa rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante al numero 0573 371300, 0573 371282 oppure scrivere un’email a gareecontratti@comune.pistoia.it.

[comune di pistoia]